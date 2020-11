Alianza Lima vs. Sport Huancayo juegan este sábado 28 de noviembre por la última fecha del grupo B de la Fase 2 de la Liga 1 Movistar. El partido se llevará a cabo en el Estadio Nacional desde las 3.30 p. m. con transmisión por Gol Perú (Canal 14 - SD y 714 - HD de Movistar TV).

Vive la previa del Alianza Lima vs. Sport Huancayo a través de La República Deportes, con la lista completa de los canales, horarios y las alineaciones de ambos equipos. Además, sigue la cobertura ONLINE del duelo con la narración de las mejores jugadas, los goles y el marcador actualizado.

Alianza Lima cayó 1-0 ante Carlos A. Mannucci y se complicó con el descenso. El equipo de Daniel Ahmed lleva cuatro partidos sin ganar y deberá superar a Sport Huancayo para seguir en Primera División. Los blanquiazules se ubican en el puesto 16 con 26 puntos de la tabla del acumulado al igual que Carlos Stein, pero con una amplia diferencia de goles.

El cuadro de La Victoria está obligado a vencer a Huancayo o buscar un empate y esperar que Carlos Stein y Cantolao no ganen para permanecer en la Liga 1. “Esta pesadilla se termina el sábado y depende de Alianza. Hoy demostró en la cancha. Felicité a los jugadores después del partido porque tenían que entregarlo todo y dejar todo. No hay que hablar de suerte, hay que hablar del próximo partido. Lo que hablamos en el vestuario es que hay un segundo para lamentarse, pero no más. Hoy necesitamos a Alianza más que unido que nunca, como estamos nosotros dando el pecho”, señaló Ahmed.

En tanto, Sport Huancayo perdió 2-1 contra Carlos A. Mannucci y, entre semana, rescató un empate sin goles ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2020. A pesar de que el ‘Rojo Matador’ ha jugado cuatro partidos en nueve días, irá con todo ante Alianza Lima para asegurar un cupo a un torneo internacional.

“Yo por Alianza jugué gratis varios meses después de la tragedia. Pero hoy me debo a mi trabajo y a Sport Huancayo. Mañana vamos a salir con lo mejor que tenemos. Lo que más deseo es cerrar el año dejando clasificado a Sport Huancayo para un evento internacional y pasar a la siguiente fase de la Sudamericana”, dijo Wilmar Valencia, entrenador de Huancayo.

¿A qué hora ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Para ver el Alianza Lima vs. Sport Huancayo, deberás revisar los siguientes horarios de transmisión, según el país en el que te ubiques:

México: 2.30 p. m.

Costa Rica: 2.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Para ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la última jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Movistar 2020, tendrás que sintonizar, en Perú, el siguiente canal de transmisión: Gol Perú (Canal 14 - SD y 714 - HD de Movistar TV).

Perú - Gol Perú

Argentina - GolTV Latinoamérica

Bolivia - GolTV Latinoamérica

Chile - GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Colombia - GolTV Latinoamérica

Costa Rica - GolTV Latinoamérica

Ecuador - GolTV Latinoamérica

México - GolTV Latinoamérica

Paraguay - GolTV Latinoamérica

Uruguay - GolTV Latinoamérica

Venezuela - GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Estados Unidos - Perú Mágico

¿Dónde ver Gol Perú: Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Movistar TV (satélite): Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD)

Star Globalcom: Canal 14

¿Cómo ver Gol Perú EN VIVO por internet?

Si deseas sintonizar la señal de Gol Perú gratis por internet, puedes hacerlo a través de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV. Puedes acceder desde los siguientes dispositivos:

PC y laptop, solo en navegadores Google Chrome y Firefox.

Tablets y teléfonos móviles, a través de la app Movistar Play, compatible con los sistemas operativos iOS 8.0 en adelante y Android 6.0 en adelante.

TV, a través del Deco Smart HD.

Smart TV, mediante aplicativo, disponible para Samsung y LG de 2014 en adelante.

Chromecast, versión beta.

¿Cómo descargar Gol Perú?

Para no perderte el partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo, te recomendamos descargarte la aplicación de Movistar Play, la cual se encuentra de forma gratuita tanto para iOS (iPhone) o Android. Debes ingresar al App Store o al Play Store, buscar Movistar Play y descargarlo.

Con la app de Movistar Play podrás acceder a los videos de Gol Perú, disfrutar de todo el contenido que Gol Perú brinda desde donde quieras, seguir los marcadores en vivo y todos la programación durante las 24 horas.

