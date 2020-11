José Mourinho lamentó la muerte de Maradona: “Fue un gran amigo mío”

Tottenham derrotó este jueves 26 de noviembre por 4-0 a Ludogorets en Londres y se puso en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo J en la Europa League. El protagonista en la antesala del partido fue José Mourinho, quien compartió su sentir por el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

El técnico de los ‘Spurs’ contó que tuvo una gran amistado con el legendario futbolista albiceleste y que lo ayudó mucho en su carrera como entrenador; sobre todo en sus peores momentos. El portugués asumió las riendas del club en noviembre del año pasado en reemplazo de Mauricio Pochettino.

El popular ‘Mou’ recalcó que él conoció genuinamente al ‘Pelusa’ y que su valoración iba más allá de lo que hizo en un terreno de juego. “Está Maradona y está Diego. De Maradona no hace falta que hable porque todo el mundo lo conoce, y nadie lo olvidará. Diego es diferente”, comentó el estratega luso.

El emocionado Mourinho agregó: “Sus grandes amigos, los que compartieron vestuario, sus colegas, son muy privilegiados, porque puedo decir que fue un gran amigo mío, pero el contacto era telefónico, nos encontramos un par de veces, y él tenía realmente un gran corazón”.

“Extraño al hombre, porque a su fútbol lo podemos encontrar siempre que lo extrañemos, sólo hace falta buscarlo en Google, pero a Diego no. Hoy pasé el día contándoles historias a los jugadores del tiempo que pasamos juntos. Extraño a esa persona”, dijo el estratega del Tottenham.

Y añadió: “Extraño especialmente esas llamadas telefónicas que llegaban siempre después de una derrota y nunca luego de una victoria. Él sabía que después de las victorias no se necesitan llamados; y sabía que iba a estar ahí en los momentos difíciles. Siempre, luego de las derrotas, me decía: ‘Mou, no te olvides de que eres el mejor de todos’. Siempre decía este tipo de cosas. Extraño a ese Diego”.

