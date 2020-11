Diego Maradona: la pelota, las drogas, Tota y Fidel

Algunas frases del argentino de la zurda maravillosa, Diego Maradona, quedaron marcadas en la historia. “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, que no le quepa la menor duda a nadie. Porque que se equivoque uno, eso no tiene por qué pagarlo el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha...”. Fue lo que dijo Diego Maradona en su despedida en 2001, en su partido de despedida en La Bombonera.

“Yo no saqué ventaja”

En el 2005, en un programa que él conducía, “La noche del Diez”, se hizo a sí mismo una entrevista usando un montaje de dos Diegos. Se pregunta de qué se arrepentía. Y responde:

“De no haber disfrutado el crecimiento de las nenas, de haber faltado a fiestas de las nenas… Me arrepiento de haber hecho sufrir a mi vieja, mi viejo, mis hermanos, a los que me quieren. No haber podido dar el 100 por ciento en el fútbol porque yo con la cocaína daba ventajas. Yo no saqué ventaja, yo di ventaja”.

En ese programa, piensa qué diría el día de su muerte. “¿Qué diría? Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad, como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondría una lápida que diga: gracias a la pelota”.

También se refirió a Claudia, su exesposa (estaban juntos entonces). La pregunta fue qué le gustaría escuchar de ella una vez fallecido: “Aunque estés muerto te sigo amando”. Y de sus hijas: “Te amamos, nada más”, dijo Diego, emocionado.

El problema de las drogas

“¿Si pensé que nunca iba a salir de la droga?... Para quien se droga tienes que drogarte para seguir y es una cadena y ahí es cuando te viene la desesperación de no poder salir. Entonces ese era el miedo de no poder llegar al final... Cuando me agarró, con la ayuda de mis dos hijas, de mi vieja, de Claudia, de mis hermanos, yo estaba bajo del agua, me sacaron del pelo para que no me ahogue. ¿Se puede decir que le gané a la droga o no? A la droga no se le gana nunca...”.

Su amistad con Fidel

En un mensaje al líder cubano Fidel Castro le cuenta sobre la grabación del programa ‘De zurda’. “Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera y hermosa amistad, es que la lealtad no tiene precio, que un amigo vale más que todo el oro del mundo y que las ideas no se negocian”. Y 4 años después del fallecimiento de Castro, Diego visita Cuba y le rinde homenaje. “Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me las cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón”.

Su regreso a Argentina

“A la gente le voy a estar eternamente agradecido. Todos los días me sorprenden, lo que viví en esta vuelta al fútbol argentino no lo voy a olvidar jamás. Superó lo que podría imaginar. Porque estuve mucho tiempo afuera y a veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si sentirán lo mismo... Cuando entré a la cancha en Gimnasia sentí que el amor con la gente nunca se va a terminar”.

Te quiero mucho

Tras el triunfo ante Inglaterra en México 86, el relator José María Muñoz lo entrevista y sorprende. En un momento, una voz interrumpe. “Diego”. “Hola mi amor”. “Hola, Má, Tota, te amo”.

Diego agrega. “Sé lo que ella sufre cuando le dicen que el nene juega mal, esto, lo otro. Hoy el nene la hizo feliz. Quiero que sepa que la adoro. Que los goles que hice son para ella”.

“Te quiero mucho mamá”, añade Diego. “Yo también mi amor, andá a descansar, mi hijo. Que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy”. Diego contesta: “Yo juego para vos, mamá”. Tota no pudo aguantar las lágrimas.

Un día más con la Tota

En su última entrevista al diario Clarín, se le pregunta qué fue lo mejor y lo peor de su vida, si se arrepiente de algo. “Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción, habría podido jugar mucho más. Pero hoy es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos. Siempre pido ese deseo, un día más con la Tota, pero sé que desde el cielo está orgullosa de mí y que fue muy feliz”.

Declaraciones de Maradona

“Lo hice con la cabeza de Maradona, pero con la mano de Dios. Ahora sí puedo contar lo que definí como la mano de Dios... ¡Fue la mano del Diego! Y fue como robarles la billetera a los ingleses”.

22 de junio de 1986, partido con Inglaterra, México 86

“No me drogué. Me cortaron las piernas”.

25 de junio de 1994 tras el partido ante Nigeria, cuando fue suspendido del Mundial de Estados Unidos luego de dar positivo al control antidoping

“Antes no había fechas FIFA, los clubes te retenían el pasaporte. Era otro fútbol, era otro mundo. No me borré. Nunca me saqué la camiseta de la selección”.

Mayo, 1985. Vuelve a la selección tras caer con Brasil en 1982

“¿Pandemia? Lo peor que nos pudo pasar. Y a Latinoamérica le pega más. Hay gente que no la está pasando bien, mucha gente sin trabajo, sin tener para comer”.

Última entrevista a Clarín al cumplir 60 años, 30 de octubre

Reacciones

“Gracias, Diego, por todas las grandes alegrías que le diste al fútbol. Tuve el honor y el privilegio de jugar al lado del más grande de la historia, y mejor persona aún. Descansa en paz”.

Nolberto Solano, compañero en Boca Juniors

“Nuestras más sinceras condolencias a la familia de Diego y al país hermano de Argentina, donde tantas alegrías brindó. Gracias, Diego, por ser parte importante de la historia del fútbol”.

Julio César Uribe, exfutbolista peruano

“Las respuestas del fútbol descansan en la sutileza de tu zurda (...) ¿Y ahora cómo hacemos los futboleros para poder vivir sin Dios, qué nuevo juego inventamos, qué otros ritos sagrados?”.

Juan Cominges, exfutbolista y coach de Perú

“Hasta siempre. Dejaste siempre el corazón en la cancha. Ese mismo corazón que dejabas en la lucha por los derechos humanos en Argentina junto a las Abuelas de la Plaza de Mayo”.

Lucía Alvites, socióloga y feminista peruana

“Es una lástima su partida. Una noticia que nos ha agarrado por sorpresa a todos, si bien sabíamos que estaba recuperándose, no pensábamos que se iba a ir tan pronto”.

Ramón Mifflin, exfutbolista peruano

“Para mí, el mejor del mundo, siempre lo he dicho, no es porque haya muerto... Como persona, siempre muy humilde, muy sencillo, muy luchador por el tema de los futbolistas”.

Germán Leguía, exfutbolista peruano

