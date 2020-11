Diego Maradona falleció este miércoles 25 de noviembre en su residencia de la provincia de Buenos Aires a sus 60 años de edad. Alrededor de las 13.00 local, (11.00 a. m. hora peruana) el astro del fútbol argentino sufrió un paro cardíaco en su domicilio y al menos cuatro ambulancias se dirigieron a su vivienda.

Un dato curioso del ‘Pelusa’ es que este solía llevar dos relojes en cada muñeca, un detalle que no pasó desapercibido durante las ediciones de los premios The Best de la FIFA.

Maradona solía llevar modelos de Rolex, pero en 2010 se convirtió en embajador de Hublot. Foto: AFP

Según un artículo de 2010 de la revista Times, Maradona ya acostumbraba a llevar dos relojes en la época en que jugaba en el Nápoles. Una vez retirado, repetía esta particularidad cada vez que viajaba. La razón: le gustaba llevar uno que indicara la hora local del lugar donde se encontraba y el otro ajustado con la de Argentina, para sentirse conectado a su tierra natal.

El mítico 10 de la Albiceleste sabía que existen los relojes con distintos husos horarios, pero a Maradona le gustaba hacer las cosas a su manera. Además, a esto se suma que el ‘Pelusa’ amó desde siempre los relojes de lujo.

Solía llevar modelos de Rolex, pero en 2010 se convirtió en embajador de Hublot. Desde entonces, solo se le vio con piezas de esta marca suiza. Por ello, Hublot sacó ediciones limitadas en su honor por esas fechas.

La primera edición en homenaje a Maradona fue una versión de uno de los modelos más icónicos de la marca: el Big Bang, cuya principal diferencia era que el cronómetro situado a las 9 fue modificado para contabilizar cada parte de un partido de fútbol y los índices numéricos se presentaban en azul y blanco que representaban los colores de la selección argentina. Iba acompañado de la firma de Diego. Sólo produjeron 250 unidades.

Años después se lanzó el Hublot King Power Diego Maradona Limited Edition, con algunas características similares, pero con la caja más grande y con una aguja adicional para medir el tiempo de juego a través de una escala que rodea toda la esfera. Se lanzaron dos versiones: una de cerámica de 500 unidades y otra de oro de 200.

“Hublot es diferente. El resto de las marcas se quedaron en el tiempo”, declaró el astro argentino en la presentación.