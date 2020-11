Diego Armando Maradona en el recuerdo de dos arequipeños

Las crónicas deportivas narran que el 28 de marzo del 2009, el grito “Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego”, volvió a un partido oficial de la selección de Argentina. Aquella noche bonaerense, Diego Maradona, debutaba como entrenador del combinado albiceleste y un réferi arequipeño, tuvo el rol de impartir justicia.

El exárbitro FIFA Víctor Hugo Rivera rememora aquel partido por las eliminatorias a Sudáfrica 2010, donde Argentina se impuso por 4 a 0 a Venezuela. Finalizando el lance, el recientemente fallecido Pibe de Oro, le regaló una camiseta autografiada.

Se escapa una mirada de felicidad en Rivera cada que vuelve a mirar el autógrafo de Maradona en la camiseta. “Diego con cariño”, rubricó el campeón mundial de México 86. “Ver a Maradona en persona y saludarlo fue algo indescriptible”, señala.

Rivera considera al 10 argentino el mejor futbolista de la historia junto a Pelé, que cada uno brilló en su época. El exárbitro luego dirigió otros dos partidos a la Argentina de Maradona, de carácter amistoso.

Un vecino del barrio

“He vivido 20 años en la Argentina, es imposible que no te ‘maradonices’”, señala el periodista arequipeño Pierre Manrique al programa Los Deportivos, para explicar lo que significó Maradona en la sociedad argentina. En 1996, por cosas del destino, tuvo su primer encuentro con el fallecido futbolista. El momento quedó perennizado en una foto.

Aquel año en el barrio de Villa Devoto (Buenos Aires), Manrique visitaba a los padres del futbolista Óscar Pacheco, quien luego militaría en FBC Melgar. Maradona residía al frente.

“Un día me invitaron a cenar y de pronto me llaman y me dicen ¡Pierre, está Diego!. Y salí a la calle y Diego bajaba de su camioneta con sus hijas. Y el papá de Pacheco tomó una cámara”, narra Manrique. Añade que Maradona fue muy gentil en aquel episodio.

Manrique sostiene que por su personalidad, a Maradona nadie podía imponerle algo. Y eso, terminó haciéndole daño, pues no hubo un freno a sus excesos de drogas y alcohol. El periodista se queda con el futbolista que marcó a una generación.

“Maradona era completo, porque además del talento, era un líder dentro de la cancha. Fue lo más grande que vi y pude disfrutar”, enfatiza.