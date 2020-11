El mundo llora la partida de Diego Armando Maradona, quien falleció este miércoles 25 de noviembre a los 60 años de edad por un paro cardiorrespiratorio en su residencia ubicada en Buenos Aires. Desde su primer debut en un juego profesional hasta su último enfrentamiento, Maradona exhibió su talento en el balompié.

Conoce el debut en primera división argentina del también llamado ‘Pelusa’, ‘El Diego’ o ‘D10S’, considerado uno de los mejor futbolistas de todos los tiempos.

Debut de Maradona en primera

Un 20 de octubre de 1976, con apenas 15 años y a diez días de cumplir los 16, Diego Armando Maradona debutó en la Primera de Argentinos Juniors , cuando visitaba a Talleres de Córdoba en La Paternal por la octava fecha del Grupo D del Nacional.

Aquel encuentro entre ambos equipos era complicado para el Argentinos Juniors, así que el técnico de ese momento, Juan Carlos Montes, decidió incluir a Maradona en la cancha.

Con el inicio del segundo tiempo del partido, Montes le dijo a Maradona: “Prepárese nene”. Como relata en su autobiografía, el astro futbolístico reveló que el entrenador le dio una indicación al entrar a la cancha: “Vaya, Diego, juegue como usted sabe y si puede tire un caño”.

Durante aquel encuentro, Maradona recodaría años más tarde que se quitó a un hombre de encima y lanzó un túnel que mostró su calidad deportiva. “Enseguida escuché el ‘Ooooole’ de la gente, como una bienvenida”, detalló.

A pesar de que el partido terminó 1 a 0 a favor de Talleres de Córdoba, el resultado no opacó el rendimiento que mostró Maradona en los minutos que jugó.

“La primera me acuerdo que hice un pique y no llegué. Me la dieron y no llegué. Y ya cuando empezamos a tocar en la mitad de la cancha con Fren, con Di Donato, no sé quién más, me animé. (...) Cuando me dieron la pelota y le hago así, pac, tac, caño.”, contó Maradona años después en medio de una entrevista.

¿Quién fue Diego Maradona?

Diego Armando Maradona Franco fue un jugador profesional y posteriormente entrenador de fútbol argentino. Ganó la Copa el Mundo de 1986, cuando era mediocampista ofensivo en la selección de su país.

Durante su carrera profesional, vistió la camiseta del Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona FC, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys. El último juego en el que participó fue entre Boca Juniors y River Plate, cinco días antes de cumplir 37 años, el 25 de octubre de 1997.

