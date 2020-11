Solano sobre la muerte de Maradona: “Tuve privilegio de jugar al lado del más grande”

El impacto que generó la muerte de Diego Armando Maradona no cesa. Este miércoles el astro argentino perdió la vida luego de no resistir a un paro cardiorrespiratorio en su domicilio de Buenos Aires.

El mundo entero llora la partida del Pelusa, quien falleció pocos días después de cumplir 60 años, y su excompañero Nolberto Solano usó sus redes sociales para expresar su lamento y dedicar un sentido mensaje de despedida.

“Gracias Diego por todas las grandes alegrías que le diste al fútbol. Tuve el honor y privilegio de jugar al lado del más grande de la historia y mejor persona aún. Descansa en paz”, publicó el integrante del comando técnico de la selección peruana.

La relación entre el exfutbolista nacional y el astro argentino inició cuando coincidieron en las filas del Boca Juniors durante la temporada de 1997, tiempo en el que Maradona bautizó a Ñol como ‘Maestrito’.

“Mi representante hizo las gestiones para luego ir a Boca. Era un sueño que lo veía lejano, pero se dio. La cereza fue tener a Diego Maradona de compañero. El entrenador me llamó y me dijo que me uniera a él, y me puse a practicar con Diego. Así empezó esta relación. Maradona me defendía en la cancha como si me conociera de 20 años”, expresó Nolberto Solano hace semanas a Gol Perú.

El astro argentino falleció a los 60 años semanas después de que su salud se deteriorara y que fuera intervenido por un coágulo en la cabeza. De acuerdo con la prensa argentina, el exentrenador se descompensó esta mañana y pese a los trabajos de reanimación de la ambulancia no pudo resistir.

