Oscar Ruggeri sobre el deceso de Diego Maradona: “Es un paro en el mundo”

Oscar Ruggeri, exdefensor de la selección argentina y campeón del mundo con Maradona en México 86, lamentó la muerte de su excompañero, quien dejó de vivir a los 60 años producto de un paro respiratorio.

El ‘Cabezón’ se encontraba transmitiendo en vivo el programa 90 Minutos de Fútbol en ESPN cuando se enteró de la noticia. Ante este suceso, Ruggeri se quebró y no dudó en dedicarle unas palabras a su amigo.

“Este (Diego) hizo conocer a Argentina en cada rincón del mundo. Cuando te decían Argentina no se referían al país, sino a Maradona. Increíble esto… y parece que uno está esperando que te digan ‘no, no pasó nada’, porque siempre pasaba algo”, expresó Ruggeri en ESPN.

El exdefensor reveló que aún no podía procesar lo ocurrido: “Qué loco, porque estábamos hablando todos en el grupo y mira… No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, teníamos miedo de juntarnos y no pudimos ni hablar, ni vernos”.

“Sesenta años… lo que hemos vivido con este pibe, lo que nos hizo vivir a nosotros, de lo que quiera, de los momentos más lindos de mi vida, de verlo dentro, de la energía que tiraba, un crack en todo sentido”, añadió el ahora comentarista del canal deportivo.

Finalmente, Ruggeri expresó que todos los que iban a la selección argentina lo hacían por Maradona: “¡Qué feliz nos hizo! Íbamos a la selección porque nos gustaba, porque era Argentina, pero (también) íbamos porque sabíamos que iba a estar este (Diego), no podíamos no estar con él (...) Es un paro en el mundo”.

