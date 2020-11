Murió Diego Maradona: Jorge Valdano llora en plena transmisión ante noticia

La muerte de Diego Maradona a sus 60 años, ocurrida este miércoles, impactó en Argentina y en el mundo, y dejó conmovidas a millones de personas que admiraron la carrera deportiva del futbolista considerado por muchos como el mejor jugador del planeta.

Al respecto, Jorge Valdano, excompañero del popular ‘Pelusa’ en la selección argentina campeona del mundo en México 1986, no pudo reprimir las lágrimas al recordar a su amigo.

El comentarista no pudo contener el llanto durante una transmisión de Movistar desde el estadio Wanda Metropolitano, en la antesala del partido de Atlético Madrid y Lokomotiv por Champions League.

“Cuando salió de la clínica, todos esperábamos que diera otra lección de recuperación, porque ya había salvado situaciones así. Era de una fortaleza descomunal. Me ha dolido inmensamente, por el jugador y por el hombre”, señaló Valdano.

Más adelante, cuando Susana Guasch, conductora del programa, le pidió que hablara de sus vivencias, manifestó: “Muchos de los recuerdos me producían una sonrisa…”. Luego no pudo continuar y rompió en llanto.

Minutos después regresó: “Decía que lo que me provocaba entonces una sonrisa ahora me produce tristeza. No hay sitio mejor para despedirle que un estadio de fútbol (pronunció sus palabras desde el Wanda Metropolitano). Solo por lo que hizo en esos 100 metros por 70 le valió la pena la vida. A él y a la gente. Toda Argentina le llora y todo aquel al que le gusta el fútbol, también. Hasta la pelota llora”, comentó.

