Maradona: las mejores frases para recordar al ‘Pibe de Oro’

El luto que empaña al fútbol por la muerte de Diego Maradona será eterno. Este miércoles 25 de noviembre, el ‘Pelusa’ sufrió un paro cardiaco y falleció en su residencia, en la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, el Gobierno argentino ha decretado tres días de luto por la partida de Maradona, quien perdió la vida a los 60 años. Por ello, en esta nota conocerás varias de sus frases, que se han inmortalizado en el universo deportivo.

Las frases de Diego Maradona

Si estás vacío, llénate

Esta frase la dijo en 2012, en un programa radial del programa Perros de la calle, y fue en alusión a Riquelme, quien luego de perder la final de la Libertadores reveló sentirse vacío.

No soy mucho mejor que él (Pelé). Lo importante es que hubo una votación de la gente y lo dejé segundo. Eso no me lo va a quitar nadie

Aquí Maradona se refirió a una encuesta del año 2000, en la que los internautas lo declararon mejor jugador de la historia, por delante de Pelé.

La pelota no se mancha

Es acaso la frase más famosa de Diego. Estas palabras fueron pronunciadas en un partido homenaje en la Bombonera con la camiseta de Boca Juniors. Era 10 de noviembre de 2001 y el estadio se vistió de gala para el juego en el que Maradona se juntó con grandes figuras del fútbol internacional, quienes jugaron al lado del ’10′ en la selección argentina. El discurso duró 5 minutos y 20 segundos.

Me cortaron las piernas

Esta frase de Diego Maradona se dio después de que lo suspendieron en el Mundial de 1994.

Se le escapó la tortuga

En alusión a que al embajador de Estados Unidos en Argentina se le había perdido la tortuga de su hijo, y todo el servicio secreto la estaba buscando.

Pude haber sido peor futbolista que Pelé

Esta frase también se inmortalizó en el deporte rey. Fue durante una entrevista en la que Diego participó en la emisora italiana RAI, allá por 1997.

Pueden obligarme a pagarle, pero no a quererlo

Frase sobre su hijo en su programa de TV La noche del 10.

¿Quién fue Diego Maradona?

Ídolo. No hay otra palabra. Maradona jugó en el Boca Juniors, pasó al Barcelona y luego al Napoli. A este último equipo, que era un club menor de Italia, lo llevó a su más alto nivel: consiguió el Scudetto de la Serie A, dos Coppa Italia y la Copa UEFA.

En 1986, fue campeón del mundo en el Mundial de México. Contra Inglaterra consiguió el mejor gol de la historia de los mundiales y convirtió un tanto con la popularizada ‘mano de Dios’.