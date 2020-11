Maradona en su última entrevista: “Fui muy feliz; el fútbol me dio todo”

El último 30 de octubre, Diego Armando Maradona dio su última entrevista al periodista Julio Chiappeta y al diario Clarín, en ella dejó en claro su felicidad intensa por ser parte del deporte rey y por conseguir ingresar al registro con los mejores futbolistas en el mundo.

En una extensa conversación, el ‘Pelusa’ se refirió a su carrera, el motivo de su inesperado retiro y lo orgulloso que estaba de ser argentino. Recuerda aquí las palabras del astro mundial.

¿Qué fue lo mejor y lo peor que te pasó en tu vida? ¿Te arrepientes de algo?

Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción, habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos. Siempre pido ese deseo: un día más con la ‘Tota’, pero sé que desde el cielo está orgullosa de mí y que fue muy feliz.

Levanta la copa por tu cumpleaños y pedí un deseo para los argentinos.

Mi deseo es que pase cuanto antes esta pandemia y que mi Argentina pueda salir adelante. Quiero que todos los argentinos estén bien, tenemos un país hermoso y confío en que nuestro presidente va a poder sacarnos de este momento. Me da mucha pena cuando veo chicos que no tienen para comer, yo sé lo que se siente en la panza cuando no comés por varios días y eso no puede pasar en mi país. Ese es mi deseo: ver a los argentinos felices, con trabajo y comiendo todos los días.

La pandemia te pegó de cerca: falleció tu cuñado, tu hermana Lili estuvo afectada y vos tuviste que cuidarte. ¿Le tienes miedo al coronavirus?

Esto es lo peor que nos pudo pasar, nunca vi algo igual. Y a Latinoamérica le pega mucho más. Ojalá termine pronto, hay gente que no la está pasando bien, mucha gente que quedó sin trabajo, que le cuesta poder tener para comer. Yo confío en (Vladimir, el presidente de Rusia) Putin, estoy seguro de que en poco tiempo va a tener una vacuna porque esto ya no se aguanta más.

¿Sientes cómo se le transforma la cara a la gente cuando se te acerca?

Yo a la gente le voy a estar eternamente agradecido. Todos los días me sorprenden, lo que viví en esta vuelta al fútbol argentino no lo voy a olvidar jamás. Superó lo que yo podría imaginar. Porque estuve mucho tiempo afuera y a veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si seguirán sintiendo lo mismo... Cuando entré a la cancha en Gimnasia el día de la presentación, sentí que el amor con la gente nunca se va a terminar.

¿Qué tiene el deportista argentino de cualquier disciplina que hace lo imposible para defender los colores celeste y blanco?

Nosotros nos vamos muy temprano del país, vivimos mucho tiempo afuera y se extraña mucho. Por eso cuando te llama una selección vienes, así sea nadando. Porque es sentirte otra vez en tu país, es defender la bandera y eso nos hace distintos.

¿Qué te emociona del deporte argentino?

Todo, miro todo, sigo a cualquier argentino donde esté. Donde la bandera argentina esté presente siempre voy a estar alentando. Cuando veo la cara de algún deportista argentino que gana me emociona. El otro día veía al ‘Peque’ (Diego Schwartzman) con Nadal en el campeonato de Roland Garros y sufría más que él.

¿Cómo viviste el caso Messi-Bartomeu-Barcelona? ¿En su lugar hubieras pegado el portazo igual?

Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía. Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no. Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club.

¿Quién es más candidato a ganar la Copa Libertadores: River o Boca?

Boca está bien, me gusta. Miguel (Russo) le dio al equipo solidez atrás y ahora sumó un par de jugadores que le levantaron el nivel. River viene trabajando con Gallardo y eso es importante, ya se conocen de memoria, pero en esta le tengo mucha fe a Boca.

