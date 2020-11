Maradona: El ‘Pollo’ Vignolo se quebró en vivo al informar de la muerte del ’10′

Maradona perdió la vida a los 60 años de edad tras sufrir un paro cardiorrespiratorio este miércoles 25 de noviembre. Sebastián Vignolo presentador de ESPN se quebró al contar la noticia.

“Una jornada que genera un impacto emocional durísimo y para la que uno realmente no está preparado. Nosotros podemos hablar de fútbol, pero para esto uno no está preparado, no hay ninguna facultad que te enseñe cuando algo tan profundo pasa”, inició Vignolo.

El presentador argentino pidió a su audiencia que entiendan el estado de shock en el que se encuentran porque su trabajo es hablar de fútbol, pero “si se muere el fútbol, ¿cómo seguir? Cuando muere quien te parecía inmortal, el que te dibujó la primera sonrisa, el que te hizo sentir lo que sentimos. Es Diego, es nuestro”, afirmó el hombre de prensa.

A su vez, pidió disculpas a la gente, pero dejó claro que seguirán informando a pesar que nunca imaginaron decir que murió Diego Armando Maradona, pues incluso se bromeaban con sus salidas o escapadas porque siempre gambeteaba hasta a la muerte.

“Nosotros estamos aquí dolidos y conmovidos, pienso mucho en sus hijas. El país, el mundo está llorando su partida. Es la pesadilla de la pesadilla. La noticia era pesada desde que llegó”, continuó Vignolo.

“Mariano ya tenía la información, nosotros también, pero quiero ser el último en dar esta noticia. Aquí uno no quiere ser el primero, pero hoy es el día más triste de la historia del país”, compartió el presentador.

