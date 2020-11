“La pelota no se mancha”: el discurso de Diego Maradona en su partido de despedida

Diego Armando Maradona falleció este miércoles a los 60 años producto de un paro cardiorespiratorio. El ‘Pelusa’ se forjó en las divisiones menores de Argentinos Juniors, luego jugó en Boca Juniors, club del cual es hincha, Barcelona de España, Napoli de Italia, Sevilla de España y Newell’s de Argentina.

Sin embargo, el 10 de noviembre del 2001, Maradona decidió retirarse del fútbol. En La Bombonera, la selección argentina ganó 6-3 al equipo del ‘resto del mundo’, formado por figuras como Enzo Francéscoli, René Higuita, Juan Román Riquelme y Erik Cantoná, entre otras. Esa tarde, Diego Maradona se despidió de su carrera futbolística ante 60.000 hinchas que estaban coreando su nombre en las tribunas del estadio de Boca Juniors.

Al finalizar el partido, el volante brindó un conmovedor discurso que hizo llorar a todos en La Bombonera. “No sé con qué pagarles, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlos felices a todos ustedes. Creo que lo logré y, la verdad, que hoy no me lo esperaba porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un… para un jugador de fútbol. Les agradezco con mi corazón”, expresó Maradona.

La frase histórica de Maradona: “La pelota no se mancha”

Al momento de hablar sobre lo que vivió en el fútbol y los errores que cometió en su carrera, como algunos positivos en controles antidopajes por cocaína, Diego Maradona dejó una de las frases que quedarán inmortalizadas en la historia.

”El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero … pero la pelota no, la pelota no se mancha”, siguió.

”Buenas tardes y que … y que este amor no se termine nunca. Se los pido por favor, en nombre de mis hijas y de mi familia. Buenas tardes y gracias. Les debo … les debo muchísimo. Los quiero mucho. Chau”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.