Hinchas de Maradona rinden tributo a su héroe en las calles de Nápoles

Diego Armando Maradona falleció este miércoles 25 de diciembre y enlutó a todo el mundo del fútbol y del deporte en general. Una de las ciudades donde el ‘Pelusa’ es considerado ídolo es Nápoles, lugar donde el otrora futbolista pasó sus mejores años como profesional y en el cual miles de hinchas lo recuerdan fervientemente.

Un gran número de aficionados napolitanos salieron a las calles para recordar y homenajear a su gran estrella, el cual es comparado con San Paolo, patrono de la ciudad. La cara y figura del icónico ‘10′ del elenco ‘azzurri’ está dibujada en varias partes, en edificios, por ejemplo. Las personas acudieron a algunas de esas imágenes para rendirle tributo al eterno capitán albiceleste.

“Todos esperan nuestras palabras. Pero, ¿qué palabras podemos usar para un dolor como el que estamos experimentando? Ahora es el momento de las lágrimas. Luego vendrá el momento de las palabras”, se lee en la cuenta de Twitter de Napoli, cuyo estadio pasará a llamarse Diego Armando Maradona.

En las afueras de los edificios, miles de fanáticos cantaron al unísono la tan conocida canción dedicada al ‘Diego’ durante su etapa en el cuadro italiano: “Oh mamá, mamá, mamá, Oh mamá, mamá, mamá ¿Sabes por qué me late el corazón? He visto a Maradona, he visto a Maradona, oh, mamá, enamorado estoy…. (en español)”.

El centro histórico de la ciudad napolitana también se llenó de gente que asistió para conmemoran a Maradona, a pesar de que la segunda ola de casos de coronavirus en el país italiano es una realidad. El —por ahora— Estadio San Paolo estará toda la noche con las luces prendidas en honor al ‘Dios’.

