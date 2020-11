El día que Maradona se entrevistó a él mismo y reflexionó sobre la muerte

Diego Armando Maradona dejó de existir y el mundo del fútbol lamenta su partida. Luego de conocerse la noticia de su fallecimiento, a los 60 años, comenzó a viralizarse en redes sociales un video del exfutbolista en el recordado programa que condujo en El Trece, La noche del Diez (2005).

Aquel año, hubo una entrevista inigualable en la que Diego Armando Maradona se entrevistó a él mismo en una conversación personal, donde habló de fútbol, política, familia, y también sobre la muerte.

En aquellas recordadas imágenes, se aprecia a un Maradona vestido formal hablándole ‘al otro Diego’ con ropa casual. En esta peculiar entrevista, desarrolla un cuestionario hecho por él mismo.

”Nos arrepentimos de no haber disfrutado del crecimiento de las nenas (sus hijas), haber faltado a fiestas de las nenas. Cumpleaños creo que estuvimos todos, pero algunos me faltan”, atinó en primera instancia Diego Armando Maradona.

”Me arrepiento de haber hecho sufrir a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, a los que me quieren. No haber podido dar el 100% en el fútbol, porque cuando se habla de drogas en el fútbol, yo di ventajas. Yo, con la cocaína, he dado ventaja. Nos drogábamos, no dormíamos, lo consumíamos e íbamos a la cancha. Yo no saque ventaja, yo di ventaja al rival”, agregó.

En cuanto a su carrera deportiva, agradeció profundamente haberse hecho futbolista: “El fútbol me dio fama, dinero, felicidad, gloria, me dio a la gente, el afecto, cariño”. Sobre el cierre de la mencionada entrevista, Maradona se preguntó qué se diría desde el cementerio una vez que ya esté muerto: “Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegrías, libertades, toqué el cielo con las manos gracias a la pelota”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.