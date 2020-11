Daniel Ahmed: “A los jugadores los felicité porque se rompieron el alma”

Alianza Lima cayó por la mínima diferencia ante Carlos A. Mannucci por la octava fecha de la Fase 2. Con este resultado, los blanquiazules se quedaron en 26 unidades al igual que Carlos Stein y definirán este fin de semana su permanencia en Primera División. Pese a esto, el entrenador Daniel Ahmed expresó que felicitó a sus jugadores por la entrega que mostraron en la cancha y aseguró que la “pesadilla” terminará este sábado.

“Estamos poniendo todos el pecho, la institución, los jugadores, el pueblo aliancista con banderazos, está alentando. Es un año malo y esta pesadilla se termina el sábado”, comentó el estratega blanquiazul a las cámaras de Gol Perú al término del partido.

El ‘Turco’ mencionó que si bien se siente responsable de los malos resultados, dejará al club en la máxima categoría: “Yo me siento más responsable que todos. Me metí acá hace 20 días y lo voy a dejar donde tiene que estar. No tengo duda de que se va a quedar en primera división”.

Mira aquí las declaraciones de Daniel Ahmed

Tras ser consultado sobre la entrega de sus dirigidos, Daniel Ahmed resaltó que se entregaron al máximo por obtener el empate: “A los jugadores los felicité porque se rompieron el alma en la cancha. Así este sábado va a terminar de cerrar esta amarga historia. Los lamentos no van, con lamentos no se solucionan. Alianza depende de Alianza”.

Finalmente hizo hincapié en que deberán ganar ante Sport Huancayo. “Tenemos que pensar en el próximo partido. Tenemos que estar más unidos que nunca, el partido con Huancayo tenemos que salir a ganarlo”, puntualizó Daniel Ahmed.

