Coppola recordó a Maradona: “Va a estar siempre en nuestros corazones”

Guillermo Coppola, quien por varios años fue representante de Diego Armando Maradona y lo acompañó durante sus mejores años, se pronunció minutos después de conocerse el deceso del histórico futbolista.

Durante una transmisión con Radio La 100, el empresario no pudo evitar llorar en vivo por el fallecimiento del excapitán de la selección argentina.

“Es una noticia que no puedo creer. Una vida juntos, no se puede creer. (...) Hay que guardar los buenos recuerdos. Recién hablaba cuando lo veíamos. Siempre era alegre, feliz, yo prefiero a ese Diego”, expresó notoriamente acongojado.

“Nos divertimos, que la pasamos bien, que lloramos, sufrimos. Pero, viste, la cuerda, la cuerda un día se rompe. Mucho, mucho tirar de la cuerda, Dieguito”, agregó.

Coppola, al igual que millones de los que lamentan su muerte, no ocultó su sorpresa y recordó a los familiares del ‘10′. “Estoy destrozado, destruido. Imagino a sus hijos, sus hermanas. No quiero ni pensar. Por eso te dije al principio, prefiero no creerlo y pensar que es un sueño”.

“Va a estar siempre en nuestros corazones. Con las diferencias que podemos tener. Con sus cosas, sus rebeldías (...), algo tenía alrededor que lo protegía”, pronunció.

La historia de Guillermo Coppola con el ‘Pelusa’ inició en 1985. Por 15 años, juntos recorrieron el mundo a la par con la trayectoria del futbolista y vivieron sus idas y vueltas, por las que el mismo empresario ganó notoriedad.

Su alejamiento se debió a que Maradona lo acusó de robarle dinero, por lo que incluso fue llevado a la justicia. Sin embargo, Diego decidió no levantar cargos contra Coppola y se reencontraron tras la muerte del padre del jugador.

