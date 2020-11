Conmebol suspende el partido de Boca vs. Inter por la muerte de Maradona

El fallecimiento de Diego Armando Maradona no sólo afectó a todos los amantes del fútbol, sino también al deporte en general. A través de un comunicado oficial, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió suspender el partido entre Boca Juniors e Inter de Porto Alegre, cotejo que se iba a disputar esta noche por los octavos de final de la Copa Libertadores 2020.

Como se sabe, Diego Maradona fue jugador e hincha acérrimo de Boca Juniors y, ante la lamentable noticia de su deceso, el club Xeneize, a través de su Consejo de Fútbol, envió una solicitud a la Conmebol para que aplace el encuentro debido a que se encuentran de luto. Cabe destacar que, este será el único duelo que no se jugará, ya que sí se disputarán los otros tres: Independiente vs. Nacional, Delfín vs. Palmeiras y Libertad vs. Wilstermann.

Por su parte, el organismo ratificó que el partido entre Boca Juniors e Inter de Porto Alegre cambió de fecha. “La Dirección de Competiciones de Clubes ha tomado la decisión de cambiar la fecha de los partidos de ida y vuelta de los octavos de final entre Boca Juniors vs. Internacional por la Conmebol Libertadores 2020, debido al fallecimiento del astro del fútbol Diego Maradona y su estrecho vínculo con el club argentino”.

De esta manera, el partido de ida se jugará el 2 de diciembre en el Estadio Beira Rio desde las 7.30 p. m. (hora peruana, mientras que el cotejo de vuelta será el 9 de diciembre en La Bombonera desde las 7.30 p. m.

