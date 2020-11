Waldir Sáenz asegura volver a jugar en Alianza Lima si es que descienden

Alianza Lima vive un momento complicado en el torneo local. A falta de dos partidos por jugarse, los blanquiazules están comprometidos con la zona de descenso, pues tienen 26 puntos, igual que Carlos Stein y le llevan uno de ventaja a Atlético Grau. Ante este panorama, el exgoleador íntimo Waldir Sáenz prometió volver al club de sus amores si es que llegan a perder la categoría.

“Hablando en serio, Dios no quiera y si pasa, voy a tener que desempolvar mis chimpunes. De que me meto, me meto a jugar segunda; a los 47 años. Lo juro. Vuelve el hincha a la cancha de nuevo. Jugar segunda tampoco es fácil”, confesó Waldir Sáenz en conversación con el programa de YouTube Era Hoy.

Waldir también se refirió al entrenador Daniel Ahmed. Consideró que debió haber sido otra persona que transmita ganas a los jugadores. “Alianza necesita a alguien que les transmita ganas. Alianza no va a bajar, así te lo aseguro. Y qué van a decir, que el héroe quién fue ¿Ahmed?”, comentó el exjugador.

Con respecto al partido de mañana ante Carlos A. Mannucci, Waldir señaló que el equipo debe buscar la victoria. “Alianza Lima tiene que salir con la mentalidad de sumar. Algo así pasó en 2008 pero las ganas, el ánimo era distinto. Eso se veía en la cancha y ahora no se ve, lamentablemente no hay ganas de querer mantenerse. Te tiene que salir del corazón, tienen que poner algo más... Se ve un equipo frío, sin gol. Cuando Rubio sale del área, no hay nadie quien la meta”.

