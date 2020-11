Van Basten arremete contra Messi: “Está jugando mal, es un pastelero”

Lionel Messi atraviesa una de sus etapas más bajas a nivel deportivo con el FC Barcelona. Como se sabe, el crack albiceleste intentó dejar la ciudad Condal en el último mercado de pases luego de estar cansado de los conflictos dirigenciales y los fracasos del equipo en las competiciones, precisamente, en Champions League.

Todo este panorama parece haber influido en la tranquilidad del rosarino, quien por ahora no ha podido mostrar aquel performance que venía demostrando desde hace algunas temporadas.

Al respecto, las críticas a Lionel Messi comenzaron a llegar y desde voces de personalidades deportivas no tan esperadas. Marco Van Basten, exjugador neerlandés, arremetió contra el ‘10′ blaugrana a pesar que solía llenarlo de elogios anteriormente.

“Está jugando simplemente mal. Tanto Messi como Griezmann están jugando como unos pasteleros. No está contento con la situación en Barcelona y sus alrededores. Y luego también ese lío con Griezmann. Y sin duda, le molestará el hecho de que no haya público. Es una acumulación. No vemos a la persona que conocemos”, manifestó Van Basten para la cadena Ziggo Sport.

Griezmann: A Messi le molestó cuando rechacé ir al Barcelona

En medio del ambiente tenso dentro del Barcelona, Antoine Griezmann rompió su silencio tras los rumores que señalaban una mala relación con Lionel Messi. El atacante francés reveló un dato desconocido sobre sus inicios en el equipo azulgrana.

“Hablé con Leo cuando llegué (al FC Barcelona) y me dijo que le jo... cuando rechacé ir la primera vez porque él había hecho comentarios públicos y que al final dije que no”, reveló el francés en conversación con el periodista Jorge Valdano.

