Germán Leguía sobre Ángel Comizzo: “Está pagando lo que se llama soberbia”

Universitario perdió ante Carlos Stein y puso en peligro su segundo lugar en el acumulado, posición que le daría la clasificación directa a la final de la Liga 1 Movistar. Sin embargo, lo más preocupante es que no ha podido imitar lo hecho en la Fase 1, donde apenas perdieron un encuentro. En la segunda etapa, los cremas jugaron ocho partidos: ganaron dos, empataron dos y perdieron los otros cuatro. Para Germán Leguía, hay un solo responsable de esto: Ángel Comizzo.

El exjugador de Universitario criticó al entrenador merengue, a quien acusó de “salirse del libreto” que había dejado el anterior estratega Gregorio Pérez. Además, el popular ‘Cocoliche’ señaló que en un “campeonato malo, Cristal o Universitario deberían ser campeones caminando”. La República conversó con Germán Leguía, quien se refirió al actual momento que vive el cuadro crema.

¿Por qué cree que Universitario sufrió un debacle en la Fase 2?

En la Fase 1, Ángel Comizzo tenía el apoyo de lo que había dejado Gregorio Pérez. Cuando él quiso inventar o salirse del libreto, ahí está el resultado... Y eso que la U no necesita de un entrenador para ganar estos partidos, porque están en Lima, ni siquiera están jugando en provincia. Es un campeonato malo... Cristal o la U deberían ser campeones tranquilos, porque es el más malo que he visto. Encima nadie lo entiende.

¿Entonces Ángel Comizzo es el culpable de este mal momento?

Este torneo es malo y la ‘U’ debería estar ganando tranquilo; sin embargo, no lo hace, entonces el malo es el entrenador. Él no quería a los jugadores que trajo el estratega anterior, pero cuando vio que no pudo, los puso y comenzó a ganar. El karma le lesionó al jugador que no quería y chau, los que él ha traído no pasa. Está pagando lo que se llama soberbia.

¿Tiene algo que ver el fixture y que los partidos se jueguen casi seguidos?

No, por favor... mira a los equipos que fueron a la Copa Libertadores y todos los goles que recibieron. A esos mismos clubes enfrenta la ‘U’ y no les ganan. Después, lo ponen a Chávez, después lo sienta, luego a Morales. Nadie sabe quién va a jugar, no tienen confianza los jugadores.

¿Le gustaría regresar a Universitario?

Claro que sí. Nosotros sin Gremco seríamos extraordinarios. La primera vez fuimos campeones con Raúl Ruidiaz, con Polo, Flores, Cáceda, Trauco con Roberto Chale en el 2015, fue campeón lejos de todo el mundo. Antes de eso la ‘U’ no tuvo jugadores en la selección y ahora con Gregorio Pérez (es) igua. Estuvieron primero y jugando bien, le ganaban a todos, (pero) desde que entró Gremco todo fue un desastre.

La llegada de Comizzo deja mucho que desear...

La salida de Gregorio fue malísima. Ya estaba arreglado lo de Comizzo apenas entraron. Son tiempos malos, ya sabemos como trabajan. Ahora Moreno y los demás están enjuiciados.

