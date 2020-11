Christian Cueva fue separado del primer equipo del Yeni Malatyaspor de Turquía por indisciplina, según comunicó el club a través de sus redes sociales. Horas después, el volante peruano de 29 años se pronunció en Instagram sobre esta decisión del entrenador Hamza Hamzaoğlu y respondió un mensaje que le dedicaron los hinchas negriamarillos.

“Dios pone todo en su lugar. Gracias por tanto cariño y apoyo”, escribió Cueva y agradeció el respaldo de los seguidores del Yeni Malatyaspor. El pasado 8 de noviembre, ‘Aladino’ tuvo una fuerte reacción contra el técnico Hamza Hamzaoğlu quien lo sacó al minuto 37 del partido ante Denizlispor por la Superliga turca.

Semanas después de este altercado entre Cueva y el DT del Yeni Malatyaspor, el club informó su exclusión del plantel principal. “Nuestro futbolista profesional, Christian Alberto Cueva, fue excluido de la plantilla por su indisciplinado comportamiento en consonancia con el informe y solicitud de nuestro entrenador Hamza Hamzaoğlu”, se lee en el comunicado.

Consultado por algún enfrentamiento con los sudamericanos del plantel, entre ellos Christian Cueva, el técnico negó que elija a sus jugadores de acuerdo a su nacionalidad. “No tengo ningún problema con los sudamericanos, pueden preguntarle a Pablo Batalla o Fernando Muslera. No he tenido ningún problema con ellos, pero siempre he tenido un problema con los jugadores que no se sienten identificados con el equipo”, dijo Hamzaoğlu a la web Ajansspor.

El lunes 23 de noviembre, Christian Cueva celebró sus 29 años en la lejana Turquía junto a su familia. El futbolista de la selección peruana recibió el saludo de sus compañeros de la Bicolor y de jugadores con los que compartió equipo en territorio brasileño.

Rodrygo, la joven figura del Real Madrid que defendió los colores del Santos con el volante nacional, envió un afectuoso saludo a través de su Instagram oficial al popular ‘Aladino’. “Mi crack Cueva. Hermano, felicidades. Desearte suerte en la vida. Estamos juntos, muchos éxitos. Crack”, manifestó.

