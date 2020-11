Christian Cueva fue excluido del Yeni Malatyaspor por indisciplina

Christian Cueva fue “excluido de la plantilla por su indisciplinado comportamiento”. Así lo anunció Yeni Malatyaspor a través de su cuenta de Twitter. El club turco no dio más detalles de su decisión.

“Nuestro futbolista profesional, Christian Alberto Cueva, fue excluido de la plantilla por su indisciplinado comportamiento en consonancia con el informe y solicitud de nuestro entrenador Hamza Hamzaoğlu ”, fue el anuncio del equipo negriamarillo.

Como se recuerda, el pasado 8 de noviembre el volante peruano tuvo una inusual reacción al ser cambiado en el partido que afrontaba su club contra el Denizlispor. Fue sustituido a los 37 minutos de la primera mitad, producto de una decisión técnica y no por alguna lesión.

Las cámaras de televisión captaron a un Christian Cueva enojado mientras abandonada el campo de juego e incluso tuvo un roce con su compañero antes de irse directo a los vestuarios.

Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, dejó un mensaje: “¿Conocen un intérprete en Malatya?”.

Minutos después de la salida de Cueva, su esposa Pamela López explotó contra el director técnico del conjunto turco. “Hamza Hamzaoglu, ¿qué pasa con los sudamericanos? ¿Tienes algún problema?”, publicó en su cuenta de la mencionada red social, donde también mencionó a los argentinos Franco Zuqui y Guido Herrera, quienes se quedaron en el banco de suplentes y no ingresaron al partido.

Varios días después de la polémica, Hamza Hamzaoğlu, entrenador del Yeni Malatyaspor, negó las acusaciones en su contra. En declaraciones recogidas por la web Ajansspor, Hamzaoglu aseguró que no toma en cuenta factores como la nacionalidad de sus dirigidos para determinar si juegan o no en cada partido.

“No tengo ningún problema con los sudamericanos, pueden preguntarle a Pablo Batalla o Fernando Muslera. No he tenido ningún problema con ellos, pero siempre he tenido un problema con los jugadores que no se sienten identificados con el equipo“, dijo el estratega.

