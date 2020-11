Oblitas sobre Lapadula: “Se ha comportado como un excelente profesional”

En conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió a la llegada de Gianluca Lapaula a la selección nacional en su primera convocatoria por Ricardo Gareca.

“Lapadula ha venido y se ha comportado como un excelente profesional, como un tipo con una gran sencillez. Cayó muy bien al grupo. He visto como es el trato con él y de él para el grupo. Pero tenemos una costumbre poco sana. Que queremos hacer ídolos antes de jugar y no es el caso de Gianluca. Él nos va a servir una barbaridad, nos va a servir mucho. Pero hay que llevarlo poco a poco”.

“Tuvo la mala fortuna de entrar en un partido en el que jugamos muy mal ante Chile y empezó en otro en el que jugamos igual de mal ante Argentina. Este es un deporte colectivo, no es individual. Pero debemos dejar de pensar que la solución está entre los que no juegan y cuando las cosas no están bien le echamos la culpa al resto. Lo tenemos que dejar de lado”.

“Gianluca hizo lo que tuvo que hacer, no pudo hacer más, pero el equipo, como equipo, no está rindiendo. Un equipo se hace con buenas actuaciones individuales y muchos están muy por debajo del rendimiento que les conocemos”.

