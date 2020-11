Juan Reynoso a sus rivales tras clasificación del Puebla: “Vamos a complicar”

Pese a ser el peor clasificado para el repechaje de la Liga MX, Puebla dio la sorpresa y ya se encuentra entre los ocho mejores del torneo tras eliminar al vigente campeón Monterrey. Con gol de Santiago Ormeño, la Franja empató 2-2 ante los rayados, pero logró el pase a la siguiente instancia al imponerse 4-2 en la tanda de penales.

Consciente de que su equipo no era el favorito, Juan Reynoso, entrenador del conjunto poblano, expresó su alegría por el resultado. “La gente de Monterrey sabía que le íbamos a complicar y sucedió; mucha gente de fútbol no lo esperaba, el que apostó por el Puebla se llevó una buena ‘lana’”, manifestó el ‘Cabezón’ en conferencia de prensa.

Sin embargo, Reynoso evitó dejarse desbordar por la confianza y se mostró cauto de cara a su próximo desafío. “No vamos a creernos de más; el miércoles verán a un Puebla que saldrá a competir ante un gran equipo como es León. Nuestro mensaje es que nosotros les vamos a complicar”, agregó el técnico peruano.

Reynoso: “Esto es premio al esfuerzo de los chicos”

En otro momento, el exestratega de Melgar halagó a sus pupilos al señalar que la clasificación se debe a su esfuerzo y entrega. Además, rescató las condiciones en las que su plantel pudo alcanzar el objetivo.

“Esto es el premio al esfuerzo de los chicos, no me interesa pasar facturas ni responder a nadie; lo logramos con trabajo y compromiso. Hoy no llegamos enteros por jugadores con COVID y eso nos condicionaba para hacer los cambios. Ahora vamos a tener tres días para recuperar a esa gente”, declaró Reynoso.

Puebla se medirá este miércoles ante León del peruano Pedro Aquino, en el Estadio Cuauhtémoc por la ida de los cuartos de final de la Liga MX. La vuelta se jugará el domingo 29 en el Estadio León. Los horarios de ambos partidos aún no han sido confirmados.

