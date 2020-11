Una gran baja en el Internacional de Porto Alegre. Durante una conferencia de prensa, el argentino Andrés D’Alessandro confirmó que no seguirá en el club, equipo en el que era referente indiscutible y capitán.

“Mi vida en el Sport Club Internacional termina el 31 de diciembre. El Inter seguirá siendo tan grande como lo es. Seguiré con mi vida de deportista. Cierro mi historia y no un ciclo. Mi decisión es personal”, dijo el volante del equipo brasileño.

“Voy a publicar una biografía en unos meses. Espero dejar eso como legado. Es muy difícil resumir 12 años en palabras”, agregó Andrés D’Alessandro, quien regresó al Internacional de Porto Alegre en diciembre de 2016.

Además, el mediocampista argentino agradeció por la acogida que le dio el club. “Venir al Inter fue la mejor decisión de mi vida. Mi principal legado es saber que la afición se sintió representada por mí en el campo. La gente sabe la pasión que tengo por este club. La gente respeta y acepta la decisión. Lo que tengo que hacer es simplemente agradecerles por estos 12 años en el Inter, y que los números y resultados hablen por sí solos”, detalló.

No obstante, el argentino recalcó que no dejará que esta salida del club tenga injerencia en su rendimiento hasta fin de año. “Tenemos partidos importantes todavía en 2020. Uno de ellos se llevará a cabo el miércoles. Con liderazgo y talento, entregaremos lo mejor que tenemos. Es frustrante para mí, después de 12 años, no poder despedirme de la afición dentro del Beira-Rio. Los extraño dentro de nuestra casa”, sentenció Andrés D’Alessandro.