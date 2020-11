Alianza Lima: depende de ustedes

La situación de Alianza Lima sigue siendo angustiosa a falta de dos fechas para el término de la fase 2 en la Liga 1. El equipo blanquiazul sufrió un nuevo revés tras caer 2-0 ante Sport Boys y se mantiene peligrosamente cerca de la zona de descenso, solo tres puntos por encima del decimoctavo puesto de la tabla acumulada.

Pese a este sombrío panorama, la salvación para el club íntimo depende únicamente de sus jugadores, aunque el margen de error es mínimo. Los dos encuentros que le restan al cuadro victoriano son contra Carlos A. Mannucci y Sport Huancayo, equipos que pelean en la parte superior de la tabla y aspiran a mantener sus cupos para un torneo internacional.

La fórmula para que Alianza evite la baja sin depender de los resultados en otros partidos es sencilla: debe obtener al menos 4 de los 6 puntos aún en disputa. De conseguirlo, sumará 30 puntos en la tabla acumulada y será inalcanzable para Carlos Stein, que actualmente cuenta con 23 unidades.

Otros escenarios

En caso Alianza pierda uno de los partidos que le quedan, tendrá que esperar a que Stein y Grau no ganen sus dos encuentros. En el peor de los escenarios, si los íntimos son vencidos en los dos juegos, solo se salvarán si los chiclayanos no suman más de dos puntos y los piuranos no más de tres.

Cabe indicar que, precisamente, Stein jugará en la próxima fecha ante el clásico rival de los blanquiazules, Universitario.

El caso más extremo sería que dos o más equipos terminen el torneo con el mismo puntaje. Si ello llegase a ocurrir, se determinará quiénes descienden a partir de la diferencia de gol, un apartado en el que los blanquiazules cuentan con una ventaja de alrededor de diez goles respecto a los dos clubes norteños.

Ya con el descenso confirmado de Deportivo Llacuabamba, la lucha por evitar la baja se intensifica, pues son cuatro las escuadras que aún luchan por la permanencia: Cantolao, Alianza Lima, Carlos Stein y Atlético Grau. Solo dos se salvarán, mientras que los dos restantes jugarán la Liga 2-2021. Alianza la tiene aún más difícil, teniendo en cuenta que en lo que va del año solo ha podido ganar cinco encuentros: cuatro en la fase 1, uno en la fase 2 y ninguno en la Copa Libertadores.

Lo que les falta jugar a los que están al fondo

Cantolao: San Martín, Sporting Cristal.

Alianza Lima: Carlos A. Mannucci, Sport Huancayo.

Carlos Stein: Universitario, UTC.

Atlético Grau: Binacional, Alianza Universidad.

