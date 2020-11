WWE Survivor Series 2020 EN VIVO | LIVE STREAM | Este domingo se lleva a cabo (ONLINE GRATIS vía Fox Action y WWE Network) desde el Amway Center de Orlando, Florida. Este legendario evento de lucha libre también podrás seguirlo a través del minuto a minuto que hará La República Deportes.

Horario de WWE Survivor Series 2020

WWE Survivor Series 2020, que tiene pactado siete luchas, de las cuales en ninguna se defenderá algún título porque son combates entre marcas, iniciará a las 7:00 p. m. (hora en Perú). Aquí también te dejamos los horarios en los distintos países del continente americano:

Países Horario del WWE Survivor Series 2020 México 6.00 p. m. Colombia 7.00 p. m. Ecuador 7.00 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) 7.00 p. m. Venezuela 8.00 p. m. Bolivia 8.00 p. m. Paraguay 9.00 p. m. Uruguay 9.00 p. m. Argentina 9.00 p. m. Chile 9.00 p. m. Brasil 9.00 p. m.

*Vale precisar que el Kickoff Survivor Series 2020 será transmitido EN VIVO por las redes sociales oficiales de WWE una hora antes de la cartelera principal.

Despedida del Undertaker

Si bien este Survivor Series tendrá el tradicional enfrentamiento entre la dos marcas más importantes de la WWE (Raw y SmackDown), también será muy especial debido a que presenciaremos la última despedida de una de las máximas leyendas de la lucha libre: The Undertaker.

“Me gustaría ser recordado como alguien que amó este negocio y que hizo todo lo posible, no solo para mejorarlo cuando estaba allí, sino para llevarlo hacia delante. Quiero ser recordado como alguien que quería ayudar a los que querían ser mejores. Para mí lo más importante era salir a escena y saber que mis fans iban a ver recompensado el precio que pagaron por una entrada. Nunca me quedé con nada dentro, di todo lo que tenía y no importaba lo mal que me sentía o en qué condición física estaba. Espero que mis fans sepan eso y que lo aprecien”, dijo el Enterrador en una entrevista con Marca.

La WWE no anunció nada con respecto a la ceremonia que se le hará al Undertaker, pero reportes de medios especializados en la lucha libre indican que los siguientes personajes tendrán un espacio esta noche: Kane, Savio Vega, The Godfather, Rikishi, Phineas (Mideon), Henry Godwin y el ex árbitro Tim White.

Raw vs. SmackDown en WWE Survivor Series 2020

Debido a la pandemia del coronavirus, en las últimas semanas no hubo una invasión en Raw y SmackDown; sin embargo, sí logró hacer un careo entre los principales campeones de ambas marcas: Roman Reings y Drew McIntyre.

El Perro Mayor, acompañado de Paul Heyman, viene dominando en la marca azul con su papel de villano, mientras que el peleador escocés recuperó el título de WWE ante Randy Orton y busca bajarle la moral a la cara de la compañía.

WWE Survivor Series 2020: cartelera del evento

The Final Farewell : Ceremonia de Retiro de The Undertaker

: Ceremonia de Retiro de The Undertaker Survivor Series match Masculino : Team Raw (AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman, y Riddle) vs. Team SmackDown (Kevin Owens, Jey Uso, “King” Corbin, Seth Rollins, y Otis)

: Team Raw (AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman, y Riddle) vs. Team SmackDown (Kevin Owens, Jey Uso, “King” Corbin, Seth Rollins, y Otis) Survivor Series match Femenino : Team Raw (Shayna Baszler, Nia Jax, Peyton Royce, Lacey Evans, y Lana) vs. Team SmackDown (Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley, y Natalya)

: Team Raw (Shayna Baszler, Nia Jax, Peyton Royce, Lacey Evans, y Lana) vs. Team SmackDown (Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley, y Natalya) Combate Interpromocional de Campeones Mundiales : Drew McIntyre (Raw) vs. Roman Reigns (SmackDown)

: Drew McIntyre (Raw) vs. Roman Reigns (SmackDown) Combate Interpomocional de Campeonas Femeninas : Asuka (Raw) vs. Sasha Banks (SmackDown)

: Asuka (Raw) vs. Sasha Banks (SmackDown) Combate Interpromocional de Campeones por Parejas : The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston - Raw) vs. Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford - SmackDown)

: The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston - Raw) vs. Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford - SmackDown) Combate Interpromocional de Campeones de Medio Cartel : Bobby Lashley (USA - Raw) vs. Sami Zayn (Intercontinental - SmackDown)

: Bobby Lashley (USA - Raw) vs. Sami Zayn (Intercontinental - SmackDown) Kickoff - Battle Royal Interpromocional

¿Dónde ver WWE Survivor Series 2020 EN VIVO en español?

Si no desea perderte ningún momento del evento WWE Survivor Series 2020 en español, podrás verlo por los siguientes canales de transmisión:

- Perú, México y el resto de Latinoamérica: Fox Action

- Estados Unidos (inglés): WWE Network

WWE Survivor Series 2020: el análisis de Sobre las Cuerdas

El podcast de La República sobre lucha libre (Sobre las Cuerdas) analizó la cartelera de WWE Survivor Series 2020. Puedes escuchar la mejor previa aquí.

