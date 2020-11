The Undertaker previo a Survivor Series: “Mis días en el ring han terminado”

WWE llevará a cabo este domingo 22 de noviembre Survivor Series 2020 desde Orlando, pero será un evento especial debido a que celebrará los treinta años de carrera del mítico The Undertaker en la empresa. El legendario luchador, quien debutó hace tres décadas en este evento PPV, anunció su retiro de los cuadriláteros.

El ‘Enterrador’ manifestó a CBS Sports que, a sus 55 años, cada vez le cuesta más fisicamente entrar a un ring y que no quiere dejar una mala imagen. Asimismo, indicó que su relación con Vince McMahon fue fundamental para tomar dicha decisión, dado que ambos no siempre coinciden en sus respectivas ideas.

“Tengo que lidiar no solo con mis pensamientos y mi conciencia, sino también con los pensamientos de Vince y su conciencia. Muchas veces, no siempre están en la misma línea, porque la línea de él es, ‘Nunca digas nunca’. Pero donde estoy ahora, no me veo llegando a un punto en el que voy a estar físicamente mejor en un par de años de lo que estoy ahora. Voy a ser un par de años mayor y un par de años más lento”, señaló.

Y agregó: “Así que no lo veo. Básicamente por la capacidad en la que voy a subir al ring y realmente trabajar en un combate, y no le daré todo. Ya sea que tenga algún tipo de papel siempre estaré ligado a WWE, pero eso es algo diferente. Mis días en el ring creo que ya han terminado”.

Taker, que cuenta con una trayectoria extensa, comparó los vestuarios antiguos con los actuales y recalcó que ya no se siente esa camaradería del grupo y que cada uno piensa en sí mismo. “Me parece que ahora es más un vestuario individualista. Todo el mundo hace lo que quiere hacer y no existe ese órgano de gobierno que mantiene a todo el mundo juntos. Podría estar equivocado porque no estoy lo suficiente capacitado para dar una respuesta perspicaz”, sostuvo.

