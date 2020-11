La Liga 1 Movistar no para. Esta semana se jugará la octava jornada de la Fase 2 del torneo peruano entre el lunes 23 y miércoles 25 de noviembre. Sporting Cristal saldrá en búsqueda de la victoria para seguir siendo líder de su grupo y el acumulado, mientras que Universitario espera no salir del segundo lugar. Por otro lado, César Vallejo sigue en la caza de los cremas y Alianza Lima espera sumar de a tres para salvarse de la zona de descenso.

Cabe resaltar que ya se jugó un partido de esta fecha,. Melgar derrotó por 4 a 0 a Sport Huancayo el pasado miércoles 18 de noviembre, esto debido a que el Rojo Matador disputará su partido por Copa Sudamericana esta semana. Es así que el lunes tendremos tres encuentros: Academia Cantolao vs. Universidad San Martín a las 11.00 a. m., Cienciano vs. Alianza Universidad de Huánuco desde la 1.15 p. m. y finalmente UTC vs. Sporting Cristal a las 3.30 p. m.

El martes 24 de noviembre habrán hasta cuatro encuentros que se disputarán en los estadios Monumental, Alberto Gallardo y Videna FPF. Sport Boys vs. Ayacucho FC abrirán la jornada a las 11.00 a. m., luego Universitario vs. Carlos Stein a la 1.15 p. m., Deportivo Binacional vs. Atlético Grau desde las 3.00 p. m. y por último, Cusco FC vs. César Vallejo desde las 3.30 p. m.

Los últimos cotejos serán entre Deportivo Municipal contra el primer descendido Deportivo Llacuabamba el miércoles 25 de noviembre a las 3.00 p. m. en Videna FPF y Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima en el Alberto Gallardo desde las 3.30 p. m.

Fecha Partido Hora Estadio Miércoles 18/11 FBC Melgar 4-0 Sport Huancayo Finalizado Alejandro Villanueva Lunes 23/11 A. Cantolao vs. U. San Martín 11.00 a. m. Iván Elías Moreno Lunes 23/11 Cienciano vs. Alianza UDH 1.15 p. m. Miguel Grau Lunes 23/11 Club UTC vs. Sporting Cristal 3.30 p. m. Iván Elías Moreno Martes 24/11 Sport Boys vs. Ayacucho FC 11.00 a. m. Monumental Martes 24/11 Universitario vs. Carlos Stein 1.15 p. m. Alberto Gallardo Martes 24/11 D. Binacional vs. Atlético Grau 3.00 p. m. Videna FPF Martes 24/11 Cusco FC vs. César Vallejo 3.30 p. m. Monumental Miércoles 25/11 D. Municipal vs. D. Llacuabamba 3.00 p. m. Videna FPF Miércoles 25/11 Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima 3.30 p. m. Alberto Gallardo

Tabla Grupo A

Número Equipo PJ PG PE PP PTS 1 Sporting Cristal 7 6 1 0 19 2 D. Binacional 7 4 1 2 13 3 Universidad San Martín 7 4 2 13 4 Club UTC 7 3 1 12 5 Cienciano 7 2 2 3 8 6 Universitario 7 2 2 3 8 7 Alianza UDH 7 1 4 7 8 A. Cantolao 7 1 3 3 6 9 Carlos Stein 7 2 0 5 6 10 Atlético Grau 7 1 2 4 5

Tabla Grupo B

Número Equipo PJ PG PE PP PTS 1 César Vallejo 7 4 2 1 14 2 Ayacucho FC 7 4 2 1 14 3 Carlos A. Mannucci 7 4 1 2 13 4 Sport Boys 7 4 0 3 12 5 Cusco FC 7 3 2 11 6 FBC Melgar 8 3 1 4 10 7 D. Municipal 7 2 3 2 9 8 D. Llacuabamba 7 2 1 4 7 9 Sport Huancayo 8 1 3 4 6 10 Alianza Lima 7 1 1 5 4

Tabla Acumulada

Número Equipo PJ PG PE PP PTS 1 Sporting Cristal 26 15 7 4 52 2 Universitario (*) 26 15 6 5 50 3 César Vallejo 26 12 11 3 47 4 Carlos A. Mannucci 26 11 9 6 42 5 Ayacucho FC 26 11 8 7 41 6 UTC 26 10 11 5 41 7 Sport Huancayo 27 11 8 8 41 8 FBC Melgar 27 20 8 9 38 9 Alianza UDH 26 10 6 10 36 10 D. Binacional 26 10 6 10 36 11 Cienciano (**) 26 10 5 11 35 12 Universidad San Martín 26 9 7 10 34 13 Cusco FC 26 8 8 10 32 14 Sport Boys (*) 26 9 5 12 31 15 Deportivo Municipal 26 6 12 8 30 16 A. Cantolao 26 7 7 12 28 17 Alianza Lima (***) 26 6 8 12 26 18 Carlos Stein (***) 26 6 6 14 23 19 Atlético Grau (**) 26 4 10 12 22 20 D. Llacuabamba (*****) 26 4 6 16 17

(*) Se le restó un punto por parte de la CL-FPF.

(**) CJ-FPF le otorgó a Cienciano los tres puntos del duelo ante Atlético Grau.

(***) CJ-FPF le otorgó a Alianza Lima los tres puntos del duelo ante Binacional.

(****) Le otorgó a Carlos Stein los puntos del duelo ante Cusco FC

(*****) Se le restó un punto a Deportivo Llacuabamba

