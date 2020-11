Leguía: “Lapadula es un jugador importante, pero no como Farfán o Guerrero”

Germán Leguía es palabra autorizada para hablar de la actualidad de la selección peruana. El exjugador de Deportivo Municipal y Universitario de Deportes participó con la Bicolor en los Mundiales Argentina 78 y España 82, además de disputar la Copa América de 1979 y 1983. Sin duda alguna, un referente en el mediocampo del conjunto nacional durante muchos años.

En esta oportunidad, La República Deportes se contactó con Germán Leguía para hablar sobre el mal arranque de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022, así como de sus impresiones sobre Gianluca Lapadula. También sobre la falta de Raúl Ruidíaz, a quien considera que no deberían llamarlo en la fecha doble de marzo.

¿Qué cree que pasó con la selección para que tuviera un arranque malo en las Eliminatorias?

El arranque fue bueno ante Paraguay. Acá le pudimos ganar a Brasil, pero por culpa del árbitro, lo perdimos. Ahora último, yo lo puedo ver desde el lado político, porque los jugadores estuvieron dándole y dándole a los mensajes; tienen que estar concentrados. Los vi bien desconcentrados ante Chile y Argentina. En estos últimos dos partidos, no parecían el mismo equipo que empezó las Eliminatorias.

¿El tema político afectó en los jugadores?

Claro que sí. Si tu escribías en ese momento, todo el mundo iba a responderte y se iba a hacer viral. Es bravo ese tema. Además, nadie se preocupó del fútbol. El foco estaba en el banderazo, en las marchas, en lo que sucedía en el centro. Más hablé con chilenos y argentinos en la previa de los partidos. Por ejemplo, a mí me llamaron después de los encuentros, pero no antes de, no conversé con ningún medio peruano.

El foco estuvo en lo político...

Exacto, nadie comentó el partido que perdieron contra Chile, la atención estuvo en las marchas. Eso fue un punto en contra. Parecía que estaban jugando cualquier amistoso...

¿Qué sensaciones le dejó Gianluca Lapadula?

Es un jugador importante, no llega al nivel de Farfán o Guerrero, y este equipo necesita a uno de los dos, que los busca, que va por esquinas, que va por más. Lapadula es un centro, que si se va a una esquina, no pasa nada, él se queda esperando el centro y meterla. Esta selección no juega así, el pelotazo que le meten es a Cueva, no a él.

Durante varios días se habló sobre una supuesta argolla...

No, no. Le han dado bastantes pases, solo que estaba fuera de juego o no era el momento indicado. No tiene eso de Guerrero, de Farfán, que puede girar y matarte, es más rústico.

Gianluca Lapadula habló luego del partido entre Perú y Argentina. Foto: captura de Movistar Deportes

Pero, ¿existe la argolla en un equipo de fútbol?

Sí, claro. Existía hasta que llegó Ricardo Gareca. En mi época existía, había diferencias con los de U y Alianza o Cristal. Lo de Uribe con Cubillas o Uribe con Muñante en el 98, creo que todos los conocen. Después, han habido problemas del Puma, Chemo del Solar, siempre ha habido. Pero desde que llegó Gareca, fue el éxito de la selección. Llamó a jugadores que sabía que iban a arreglar el camerino.

Cambiando de tema, Raúl Ruidíaz sigue sin anotar. ¿Qué opina acerca de esto?

Es así, no la metió y la mochila se va cargando. Ahora ya tiene miedo de fallar el gol y eso es lo más feo que hay. Yo creo que debe descansar y regresar tranquilo, con más fuerza. Ahorita tendrían que esperarlo para que tome aire, se tranquilice, porque si entra y no hace gol, las críticas van a ser tanto para Ruidíaz como para Gareca.

¿Considera que ya no se le debe tomar en cuenta?

No, yo pedí que insistiera con él en estos partidos, pero ahora no. En el último partido que entró, lo hizo con freno en mano. Como si no quisiera saber nada. Creo que hacerlo descansar un par de fechas y después llamarlo, creo que sería bueno.

Entonces, ¿Gareca no debería convocarlo en marzo?

Claro, para que la gente lo extrañe, para que después lo pidan. Así es el fútbol.

Raúl Ruidíaz es uno de los goleadores de la MLS en la presente temporada. Foto: AFP

