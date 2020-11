Alianza Lima: sufrir hasta el final de la Liga 1

Si a principios de año alguien hubiera dado cuenta de la situación actual de Alianza Lima, lo hubieran tomado por loco o por un cruel bromista; sin embargo, esto es más real que nunca, los íntimos viven un drama que podría convertirse en tragedia en tan solo 180 minutos. Con dos fechas por jugarse en la Fase 2, son solo tres puntos los que los separan de Carlos Stein, su más cercano perseguidor en aquella carrera por salvar la categoría.

Era una final. En tienda íntima habían visto con beneplácito la caída del cuadro carlista por 3-1 ante Binacional. Un triunfo hubiera asegurado prácticamente la permanencia. No obstante, cuando una mala racha se extiende y se transforma en tendencia, la presión psicológica se apodera de los jugadores y el plantel no se encuentra dentro del campo, se forma un cocktail fatal.

Sport Boys, con similares aspiraciones, le hizo un partido inteligente a un equipo del cual se conocía su nula capacidad de reacción. Los porteños golpearon temprano con una definición de delantero clásico de Sebastián Penco (9′), luego fue el mismo artillero argentino quien puso el 2-0 desde los doce pasos, un penal provocado por el nerviosismo de un Alberto Rodríguez que se vio constantemente superado. La ‘Misilera’ estará en primera en el 2021.

Alianza Lima está más comprometido que nunca con el descenso y no es un alivio saber que dependen de ellos mismos. Toca también mirar otras canchas, ya que este equipo no da muestras de levantarse. El martes le tocará alentar a Universitario, que podría tener en sus pies la salvación de su clásico rival cuando enfrente a Carlos Stein, confiar en un nuevo triunfo de Binacional, esta vez sobre Grau, y buscar sacarle algún punto a Mannucci.

No es momento de buscar culpables, que no serían muy difíciles de encontrar, pero es inevitable no pensar en cambios profundos para el futuro, uno que sería mucho más oscuro si no se hubieran recortado a tres los equipos que descienden o si Binacional no hubiera incurrido en faltas graves. A veces, la suerte también juega, por ahora.

Otra chance desaprovechada

En la parte superior de la tabla acumulada también se dejó pasar una oportunidad de oro. La Universidad César Vallejo cayó por 1-0 ante Deportivo Municipal, que se salvó de la baja con gol de Andy Pando a los 90′, y perdió la chance de arrebatarle el segundo puesto a la U. Además, este resultado le permitió a Ayacucho seguir luchando la punta del Grupo B ante los poetas. Habrá tensión hasta las jornadas finales.

Datos

Alianza se mide con Mannucci este miércoles, esperando que Carlos Stein no sume ante la U, que buscará su pase directo a la final.

Llacuabamba perdió la categoría luego de caer 6-0 ante Melgar y se despide de la Liga 1 con 17 puntos.

Tabla acumulada de la Liga 1 Movistar 2020

