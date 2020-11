Teddy Cardama recordó a su hijo tras salvar del descenso a Sport Boys

Sport Boys vivió varios meses de incertidumbre en este 2020 debido a los malos resultados que lo llevaron a pelear el descenso en el tramo final de la Liga 1. No obstante, de la mano de Teddy Cardama, el cuadro rosado mejoró su rendimiento en la segunda parte del campeonato y consiguió mantener la categoría a falta de dos fechas para el término del torneo, pues sumó 31 puntos en la tabla acumulada.

El técnico tomó las riendas del equipo en setiembre y ganó casi el 54% de los puntos que disputó. Con la victoria por 2-0 sobre Alianza Lima de este sábado, certificó la salvación de la Misilera y cumplió lo que le prometiera a su hijo, fallecido en abril con leucemia.

“Feliz por haber podido cumplirle la promesa a mi hijo Teddy. Le rindo un homenaje a mi hijito porque le cumplo la promesa que le hice. Lo llevo todos los días en mi corazón”, declaró Cardama para el programa Campeonísimo.

Teddy Cardama Jr. falleció en abril víctima de leucemia. Foto: Twitter

“Teddycito era mi hijo, mi amigo, mi colega, era todo. Hay una conexión con él y va a seguir hasta que me lo vuelva a encontrar. Soy un hombre dedicado toda mi vida al fútbol”, continuó el estratega de 54 años. Además, reveló que su hijo fue quien lo motivó a volver a desempeñar su profesión: “Una semana antes de partir, (mi hijo) me dijo que vuelva al fútbol, a dirigir, y si es al Boys, mucho mejor. Eso también me impulsó a estar acá”.

Respecto al partido contra los blanquiazules, señaló que la clave para el triunfo fue la unión del plantel. “La mejor forma de conseguir resultados es estar en un estado de compartir y analizar al rival”, finalizó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.