Técnico de Christian Cueva: “No tengo ningún problema con los sudamericanos”

Antes de sumarse a la selección peruana para la más reciente fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, Christian Cueva vivió un incómodo momento en el último partido que disputó con su club, Yeni Malatyapor, de la Superliga turca. El peruano fue cambiado apenas a los 36′ del primer tiempo, una decisión que generó la molestia de su esposa, quien acusó al técnico Hamza Hamzaoglu de no tener un buen trato con los jugadores de Sudamérica.

Varios días después de la polémica, el entrenador turco negó las acusaciones en su contra. En declaraciones recogidas por la web Ajansspor, Hamzaoglu aseguró que no toma en cuenta factores como la nacionalidad de sus dirigidos para determinar si juegan o no en cada partido.

“No tengo ningún problema con los sudamericanos, pueden preguntarle a Pablo Batalla o Fernando Muslera. No he tenido ningún problema con ellos, pero siempre he tenido un problema con los jugadores que no se sienten identificados con el equipo ”, dijo el estratega.

Christian Cueva llegó al Malatyaspor esta temporada. Foto: Yeni Malatyaspor

“Nunca me ha interesado la raza, la religión, el idioma de los jugadores. El criterio más importante para mí es el ser humano. Lo más importante para nosotros son los intereses del equipo. Siempre considero a todos en la toma de decisiones. No soy alguien que tome decisiones fácilmente”, agregó.

Por último, respecto al volante de la selección peruana, precisó que no ha hablado con él sobre el incidente, pero le restó importancia a este y señaló que espera una reunión entre ambos para aclarar el asunto. “Me reuniré con Christian Cueva cuando regrese a Malatya. No hemos conversado, pero me tomé en serio el intercambio de redes sociales con su esposa”, sentenció.

