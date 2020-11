Ruidíaz tras ser elegido en el once ideal de la MLS 2020: “Orgulloso de mí mismo”

Raúl Ruidíaz fue elegido en el once ideal de la temporada regular de la MLS 2020. La ‘Pulga’ se convirtió en un jugador clave de su club, el Seattle Sounders, al anotar 12 goles en 18 partidos y va por más en los play-off del campeonato estadounidense.

El delantero de la selección peruana festejó su inclusión en el equipo ideal y se mostró muy orgulloso en conferencia de prensa. “Estoy feliz, muy contento y orgulloso de mí mismo, por todo lo que he venido haciendo este año. Uno siempre, cuando llega a un club, solo piensa en aportar al máximo para que el equipo sume una estrella y que se den estas cosas, de estar en el once ideal del equipo de toda la liga, me hace sentir orgulloso”, dijo.

Sin embargo, Raúl Ruidíaz no fue el único jugador del Seattle Sounders. Sus compañeros Nicolas Lodeiro (7 goles y 6 asistencias) y Jordan Morris (10 goles y 7 asistencias) también integran el once ideal de la MLS. “Estoy con dos compañeros míos, hemos tenido muy buena química, lo hemos demostrado partido a partido y hacemos el mejor esfuerzo para que esto funcione. Así que por esa parte, estoy muy feliz y muy contento”, agregó.

Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz enfrenta el miércoles 25 de noviembre a Los Ángeles FC por la primera ronda de los play-off. El atacante de 30 años aseguró que será muy difícil. “Todos los partidos son diferentes, hoy venimos en una buena posición encima de ellos, pero no deja que el LAFC sea un mal equipo porque tiene muy buenos jugadores, buen plantel y un buen entrenador, será muy difícil”, concluyó.

