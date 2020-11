Barcelona vs. Atlético de Madrid chocan este sábado 21 de noviembre por el torneo de LaLiga, en un partido en el que ambos podrán definir quién se ubicará en el podio de la tabla del campeonato. El primero se encuentra en el puesto 9, con 11 puntos. Por su lado, el equipo del ‘Cholo’ Simeone está en el lugar 3, con 17 puntos.

El partido en el Wanda Metropolitano, sin embargo, no será la única opción del equipo de casa para apropiarse del liderato de LaLiga, pues este tiene dos partidos menos que la Real Sociedad, quien es líder en el tablero con 20 puntos. Mientras que en el Atlético de Madrid no estará Luis Suárez tras dar positivo por coronavirus, en el Barcelona no participará Sergio Busquets por un leve esguince en la rodilla.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO?

El partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid será este sábado 21 de noviembre en el Wanda Metropolitano a las 3.00 p. m. (hora peruana).

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: canales de transmisión

España | 21/11 | 21.00 | Movistar LaLiga | LaLiga BAR

Islas Canarias | 21/11 | 20.00 | Movistar LaLiga

Perú | 21/11 | 15.00 | ESPN 2

Colombia | 21/11 | 15.00 | ESPN 2

Ecuador | 21/11 | 15.00 | ESPN 2

Argentina | 21/11 | 17.00 | ESPN 2

Chile | 21/11 | 17.00 | ESPN 2

Uruguay | 21/11 | 17.00 | ESPN 2

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

Roja directa transmitirá EN VIVO ONLINE y de manera gratuita este partido por LaLiga de España.

¿Cómo ver Roja directa EN VIVO?

La página principal de Roja directa muestra los próximos eventos según la hora local del usuario que accede a ellas. Si el sitio web no está disponible en tu país, puedes instalar un programa VPN gratuito para conseguir una IP de otro país desde el que puedas acceder a la plataforma.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Para ver Roja directa ingresa a la web y podrás visualizar la lista de eventos organizados en orden cronológico. Al abrir un evento, verás todos los enlaces disponibles. Al hacer clic en uno de estos enlaces, serás redirigido a la página correspondiente.

¿Cuál es la app de Roja directa?

Tiene el mismo nombre y está disponible actualmente para los sistemas operativos iOS y Android. También, es posible descargar la aplicación Roja directa en dispositivos Android a través del archivo APK.

¿Cómo descargar Roja directa?

Se puede descargar desde el sistema Android y iOS. Para esto, es importante acceder con una conexión 4G rápida o mediante Wi-Fi de alta velocidad.

¿Qué partidos transmite Roja directa?

Roja directa transmite partidos oficiales de las ligas más importantes del mundo: LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, entre otras. Además, presenta links para poder visualizar juegos de selecciones.

¿Qué es Roja directa?

Roja directa es una página española que lista enlaces en los que se pueden ver gratis el streaming televisivo de todo tipo de eventos deportivos de el mundo entero.