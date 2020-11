Leao Butrón: “Somos los únicos responsables y tenemos que sacar esto adelante”

Alianza Lima no pudo ante Sport Boys, cayó por 2-0 y sigue a tres puntos de la zona de descenso. Tras esta derrota, los blanquiazules están muy comprometidos con el descenso y eso lo sabe muy bien Leao Butrón. Al finalizar el encuentro, el portero íntimo expresó que la culpa es únicamente de los jugadores, quienes decidieron mal en todo el cotejo.

“No sé, creo que es algo clarísimo que es de nosotros. Somos los que decidimos, los que erramos pases, los que no decidimos en una jugada, esto pasa por nosotros. Es difícil pero no hay ninguna duda, somos los únicos responsables, y tenemos que sacar esto adelante”, expresó el ‘1’ blanquiazul a Gol Perú al término del partido.

Leao Butrón siguió siendo autocrítico y dijo que deben cometer errores y equivocarse; sin embargo, no lo hacen por miedo. “Tenemos miedo de malograr y no cometemos errores. Si tenemos miedo, entonces fallamos. Esto involucra a los jugadores porque dicen ‘esto pasó porque...’ y no sé, estoy seguro que voy a tener la fortaleza de sacar esto adelante, así como cuando ganamos, tenemos que salir de esta posición incómoda”.

Alianza Lima se hunde en la tabla

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentaron en el Alberto Gallardo por la sétima jornada del Grupo B de la Fase 2. A los nueve minutos, el conjunto rosado se pondría adelante en el marcador gracias a Sebastián Penco, quien se desmarcó de los defensas blanquiazules y anotó ante la mala salida de Leao Butrón.

La ‘Motoneta’ volvería a marcar a los 43 minutos desde los doce pasos, luego de caer en el área por una falta cometida por Alberto Rodríguez. Desde entonces, los jugadores íntimos intentaron igualar el marcador, algo que finalmente no sucedería.

