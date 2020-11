La lucha continúa para Universitario en la Liga 1

Las estadísticas y la realidad quedan de lado en esta clase de partidos. Un empate, quizás con sabor a triunfo para la ‘U’, teniendo en cuenta sus últimas actuaciones, gracias a un colectivo que fue empujado por una arma que tiene nombre y apellido. Un goleador nato, de esos que pese que se aleja, obligado, del área, jamás pierde su olfato goleador.

¡Cómo extrañó la ‘U’ a Dos Santos! El uruguayo dejó atrás una lesión para desahogarse con el grito de gol oprimido durante estas semanas, que desde las gradas veía con frustración la mal que la pasaba su equipo.

Jonathan se visitó de corto y no tuvo que pasar mucho tiempo para dar a conocer su calidad, esa que hoy lo lleva a estar en la agenda de Querétaro de México. Quintero entendió sus movimientos, le envió algunas señales a Barco y este se encargó de darle el pase perfecto para que en medio de dos camisetas celestes y del arquero desatara la locura en la banca crema en el Estadio Nacional.

La ‘U’ salió con todo, con el deber no complicarse más en la Liga 1 y no angustiar más a los suyos. Sin embargo, al frente tuvo al equipo más regular de lo que va de la Fase 2. Un plantel invicto que no conoce derrota desde hace diez fechas y que se alista para definir el ganador de la segunda fase del torneo con el primero del Grupo B.

El gol no desanimó a los de Mosquera, quienes aprovecharon un error en salida de Morales, que pese a ello hizo un buen partido, para poner la paridad. Emanuel Herrera tomó el balón y dejó en claro que es un delantero completo: hizo la individual y asistió a Calcaterra, quien en doble toque venció a José Carvallo.

El empate se rompió ni bien se inició el complemento, pues con un tanto de vestuario Aldo Corzo dijo presente, tras su ausencia por sumarse a la selección, para poner diferencias. Tiro libre ejecutado por Hohberg y Quina de cabeza pone el balón en el área para que Aldo anote el 2-1.

La seguridad de Carvallo, que le hizo falta a la ‘U’ en las últimas fechas, estuvo en todo su esplendor. Los rimenses no eran lo mismo sin Corozo –ausente por temas de salud–, pero Mosquera tenía un as bajo la manga.

Movió el banco para poner aún mayor peso ofensivo, ingresó Olivares y Liza, quien no demoró en dejar huella en el marcador a los 72′ anotando su primer gol en la profesional. El tanto solo intensificó aún más el ritmo del partido y fue fluido gracias al árbitro Bruno Pérez, pero comenzaron a verse los primeros signos de cansancio, sobre todo en tienda crema.

Herrera tuvo en sus pies la posibilidad de cambiar el destino, pero no lo logró. El 2-2 no se movió. Cristal continúa siendo líder del acumulado al sumar 52 puntos, mientras que los cremas dormirán en el segundo lugar con 50 puntos, esperando el resultado del partido de hoy entre Vallejo y Municipal, con la ilusión de no perder el lugar que los lleva hoy a una final directa.

Partidos

A un paso. Cienciano derrotó 1-0 a Grau, que está comprometido con la baja, y mantiene viva su chance de pelear un cupo a la próxima Sudamericana. Por su parte, Ayacucho venció 3-1 a Cusco FC y se ubica cuarto en la tabla acumulada. Sueña con la Copa.

