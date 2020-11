Gianluca Lapadula: especialistas descartan teoría de una supuesta “argolla” en Perú

Dentro de lo negativo, siempre se puede rescatar algo positivo. Pese a que la selección nacional perdió en sus últimos partidos y sumó un solo punto de 12 posibles, quedó la aparición de Gianluca Lapadula, delantero ítalo-peruano que milita en la Serie A de Italia, convirtiéndose así en una opción más en la zona del ataque que, valgan verdades, se ha vuelto inconquistable con excepción de Paolo Guerrero.

Y, ante la falta de gol de Raúl Ruidíaz, las constantes lesiones de Jefferson Farfán y la no consolidación de los demás jugadores peruanos, la opción de Gianluca Lapadula ha sido un respiro necesario para el ‘Tigre’. Sin embargo, las redes sociales explotaron en contra de los jugadores por supuestamente no cederle el balón al nuevo integrante de la selección e incluso los acusaron de ‘argolleros’. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Existe la argolla? ¿No quisieron jugar con él? La República conversó con expertos sobre este tema.

“Existía argolla”

El exjugador Germán Leguía dijo que sí ha habido argollas en las selecciones peruanas. Sin embargo, dejó en claro que esto no existe en la actualidad: “Existía hasta que llegó Ricardo Gareca. En mi época existía, había diferencias con los de U y Alianza o Cristal, lo de Uribe con Cubillas o Uribe con Muñante en el 98, creo que todos los conocen. Después han habido problemas del Puma, Chemo del Solar, siempre ha habido. Pero desde que llegó Gareca fue el éxito de la selección, llamó a jugadores que sabía que iban a arreglar el camerino”.

Leguía aseguró que si bien Lapadula será un jugador importante para la selección, no está al nivel del ‘Depredador’ ni de la ‘Foquita’: “Es un jugador importante, no llega al nivel de Farfán o Guerrero y este equipo necesita a uno de los dos, que los busca, que va por esquinas, que va por más. Lapadula es un centro, que si se va a una esquina no pasa nada, él se queda esperando el centro y meterla. Esta selección no juega así, el pelotazo que le meten es a Cueva, no a él”.

“No es una argolla, es una estupidez”

Michael Succar, periodista de Movistar Deportivo y Al Ángulo, señaló que uno puede tener argollas entre patas, pero no darle el balón a un jugador “es una estupidez”, además de atentar “directamente contra ti mismo”. El comunicador fue más profundo y resaltó que esto es un problema social que futbolístico. “Necesitamos encontrar responsables ante algo que nos genera dolor y frustración, donde hay mucha pasión, el análisis se escapa, el corazón responde. Se canaliza todo a través de la rabia e impotencia y buscamos culpables para todo lo que estamos sintiendo”.

“¿Que no se lo quieren dar a propósito? Es un pensamiento disruptivo y no nos hace bien como sociedad, y es en todo aspecto. No nos damos cuenta que son seres humanos, el jugador le duele cuando lo critiquen pero cuando le digan que no le quiere dar al compañero, es atentar contra su profesionalismo”, continúa Succar.

Finalmente, Michael señaló que existe una tendencia de “responsabilizar a los jugadores, u otras personas, porque es una forma en que encontramos un canal de expresar nuestro malestar. No le pido al hincha que construya pero sí al ciudadano en este y otros temas”.

Gianluca Lapadula jugó los 90 minutos ante Argentina. Foto: EFE

“Es un análisis poco básico”

Por su parte, la periodista de La República Milagros Crisanto resaltó que hablar de argolla es un “análisis poco básico. En primera impresión tú crees que es eso porque dices ‘es un jugador nuevo y los demás tienen un grupo’, algo que pasó con Benavente, pero es totalmente diferente. A diferencia del ‘Chaval’, Lapadula demostró que sabe dónde y cómo jugar, además de qué le puede aportar a la selección”.

“No creo que no le hayan querido dar el balón porque, si analizamos los videos, se ve clarísimo que el problema es que las individualidades de la selección no están en su mejor momento como Yotún, Flores o el mismo Cueva”, señaló Milagros.

Con respecto a su participación ante Chile y Argentina, la comunicadora resaltó que Lapadula le dejó una buena sensación: “Futbolísticamente le ha sumado mucho a la selección por su forma de jugar, los movimientos que tiene con o sin balón han dejado una buena impresión no solo a nosotros, sino también al comando técnico y a los propios jugadores. Para mí, su aparición ha sido muy buena, además de señalar que sus características si bien no son iguales a las de Paolo, son similares”.

“No tienen ninguna base”

Por su parte, el scoutt, periodista y profesor deportivo Víctor Zaferson fue más tajante en este tema. “No tienen ninguna base. En los 2 partidos me di cuenta que le querían habilitar, pero no siempre pudieron hacerlo. En tan pocos días era complicado, no siempre se da con todos los jugadores, yo no veo que no le hayan querido dar pase”.

“Quizás en algunas jugadas, Christian Cueva, André Carrillo o Edison Flores pensaron que podían resolverlas por cuenta propia pero lamentablemente no lo lograron. Yo creo que mientras más partidos tengan juntos, ojalá sea en marzo, habrá mayor comprensión”, continuó Zaferson. “Hay un tema importante que señalar, por más que levante la mano, es el momento preciso para que le den un pase. Quizás por ímpetu o para ayudar al equipo hacía esto pero no estaba en una posición clara para recibir el pase”, añadió.

Por último, Víctor aseguró también que no hemos visto todo el potencial de Gianluca Lapadula en la selección peruana. “Lo que hemos visto es el 50% de lo que puede hacer. Falta que se compenetre más con los demás”.

“Son teorías conspirativas de la gente”

“No creo que exista un tema de argolla, sino una falta de conocimiento en cuanto al juego con Lapadula. Hemos estado tan acostumbrados al mismo esquema y la presencia de un Paolo Guerrero o Farfán, que ahora nos hemos quedado sin ellos y con la presencia de Raúl Ruidíaz, llega uno nuevo como Lapadula, siento que es una falta de entendimiento”, comentó Rosa María Muñóz, comentarista deportiva de DirecTV Sports.

La voz femenina de DirecTV señaló que son teorías conspirativas que crean las personas: “Creo que pasa por ahí, no por argollas porque son teorías conspirativas de la gente. Lo cierto es que apenas han tenido unos días para conocerlo. Es parte de un proceso”.

“Creo que va a ser un aporte fundamental en el aspecto ofensivo, creo que está mal que va a ser el salvador de Perú porque el problema no pasa solo por el ataque sino en todas las líneas. Es un jugador de 30 años, tampoco es que le queden muchos procesos adelante, quizás este sería el último. Pero es la hora de darle la oportunidad a los jóvenes así que creo que Perú tiene que ir a ese nivel, empezar a probar a chicos como Valera o Succar”, finalizó Rosa María.

“Estamos acostumbrados a ver fantasmas”

“Esas cosas son tonterías. ¿Bajo qué punto de vista un futbolista no le daría el balón a un jugador? Otra cosa es que la jugada no lo ameritaba. El tipo levantaba la mano y estaba adelantado o se encontraba marcado con dos o tres centrales”, empieza el periodista y comentarista deportivo, Giancarlo Granda. El ‘Flaco’ añadió que los peruanos “estamos acostumbrados a ver fantasmas. Buscamos conspiraciones donde no hay y más aún cuando las cosas no salen”.

Con respecto a Lapadula, Granda destacó que el delantero del Benevento de la Serie A es un “jugador que ha demostrado cosas interesantes, ha jugado en la primera de Italia. Tiene movimientos llamativos, es luchador y tiene harta garra. El tema es que tiene que adaptarse a los chicos, conocerse un poco más. Eso solo es cuestión de tiempo”.

“Creo que Lapadula puede retroceder, estamos acostumbrados a jugar de una sola forma y más allá de las ganas que ha demostrado, es un buen delantero pero tampoco es un Paolo Guerrero”, sentenció Giancarlo Granda.

