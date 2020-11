Alianza Lima: lo que necesita para salvarse del descenso en la Liga 1

La situación de Alianza Lima sigue siendo angustiosa a falta de dos fechas para el término de la Fase 2 en la Liga 1 Movistar. El equipo blanquiazul sufrió un nuevo revés tras caer 2-0 ante Sport Boys y se mantiene peligrosamente cerca de la zona de descenso, solo tres puntos por encima del decimoctavo puesto de la tabla acumulada.

A pesar de este sombrío panorama, la salvación para el club íntimo depende únicamente de sus jugadores, aunque el margen de error es mínimo. Los dos encuentros que le restan al cuadro victoriano son contra Carlos A. Mannucci y Sport Huancayo, equipos que pelean en la parte superior de la tabla y aspiran a mantener sus cupos para un torneo internacional.

Si Alianza gana estos dos partidos que le quedan, conservará la categoría pase lo que pase con sus rivales en la lucha por la permanencia. Incluso una victoria y un empate le servirían, puesto que con ello sumaría 30 puntos y se volvería inalcanzable para el puesto 18, Carlos Stein (el cuadro carlista tiene 23 puntos).

Tabla acumulada Liga 1: últimos puestos

Puesto Club PJ PTS 16 Cantolao 26 28 17 Alianza Lima 26 26 18 Carlos Stein 26 23 19 Atlético Grau 26 22 20 Deportivo Llacuabamba 26 17

En caso Alianza pierda uno de los partidos que le quedan, tendrá que esperar a que Stein y Grau no ganen sus dos encuentros. En el peor de los escenarios, si los íntimos son vencidos en los dos juegos, solo se salvarán si los chiclayanos no suman más de dos puntos y los piuranos no más de tres.

El caso más extremo sería que dos o más clubes terminen el torneo con el mismo puntaje. De producirse dicho escenario, la diferencia de goles determinará a los descendidos (los blanquiazules cuentan con una ventaja de diez goles en este apartado respecto a los norteños).

Ya con el descenso confirmado de Deportivo Llacuabamba, la lucha por evitar la baja se intensifica. Alanza Lima tendrá que poner todo de sí para cerrar de la mejor forma una temporada para el olvido.

