Alianza Lima: hinchas recriminaron a jugadores tras perder ante Sport Boys

Alianza Lima vive un momento complicado en lo futbolístico. El conjunto Blanquiazul cayó por 2-0 ante Sport Boys y quedó en el puesto 17 de la tabla acumulada con 26 puntos, a tan solo tres de Carlos Stein, equipo que desciende a falta de dos fechas por jugarse en la Fase 2. A su llegada al Estadio Alejandro Villanueva, algunos hinchas encararon al bus que llevaba al plantel íntimo para recriminarles por los malos resultados.

Las imágenes captadas por un usuario de las redes sociales muestran a cuatro fanáticos que interceptaron el autobús en la entrada del recinto blanquiazul. Los personajes empezaron a gritar y lanzar insultos, mientras que aparecían varios policiales para hacerlos a un costado y controlar la situación. Finalmente, el bus ingresó a Matute y los hinchas fueron retirados por los efectivos.

Mira aquí el momento

Alianza Lima y lo que necesita para salvarse

A los blanquiazules les queda enfrentar a Carlos A. Mannucci y Sport Huancayo, equipos que pelean en la parte superior del Grupo B y tienen grandes chances de clasificar para torneos internacionales. Para poder zafar de la zona de descenso y no depender de nadie más, Alianza Lima deberá ganar ambos partidos. Incluso, una victoria o un empate también le servirían, puesto que sumarían 30 puntos y se volverían inalcanzables para Carlos Stein.

En caso pierda uno de los dos encuentros, tendrá que esperar que el cuadro carlista y Atlético Grau no ganen sus partidos restantes. En el peor de los escenarios, si caen ante Mannucci y Huancayo, se salvarán siempre y cuando el conjunto chiclayano no sume más de dos puntos y los piuranos no más de tres.

