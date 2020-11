Zidane molesto con el calendario deportivo: “Es demasiado”

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se molestó este viernes 20 por la gran cantidad de partidos que sostienen los futbolistas, tanto en sus clubes como en sus selecciones, asegurando en rueda de prensa que “es demasiado” pensando “en la salud de los jugadores” y desveló estar “preocupado” por ello.

“No voy a entrar en ese debate. Lo que te puedo decir, porque lo veo, es que el calendario es demasiado. Al final, yo pienso en la salud de los jugadores, nada más, cuando tenemos todos los partidos que tenemos y ellos no paran nunca”, acotó en primera instancia Zidane.

“No hablo solo de mis jugadores, hablo de más equipos. Estoy preocupado. No me voy a meter, pero al final son la gente que están ahí y que hacen el calendario, pero estoy preocupado por esto y por todos los partidos que tenemos”, añadió.

“Es muy difícil. Va a ser difícil hasta el final. No buscamos excusas, es la realidad, es lo que estamos viviendo. Todo es un poco raro y todos los partidos son un poco diferentes, pero no cambia. El calendario es este y tenemos que jugar los partidos e intentar ganar todos los partidos que nos tocan, sabiendo que cada partido es difícil”, subrayó ‘Zizou’.

Tras la jornada FIFA a nivel selecciones, el Real Madrid afronta 10 partidos en un plazo de 39 días antes de finalizar el año. Un elevado número de encuentros que hace, según Zidane, que sea difícil alcanzar la forma óptima de aquí a final de campaña.

“De momento no se puede porque el calendario es el que es. No solo los entrenamientos, la recuperación es importante y no tenemos tiempo, pero es la realidad. Tenemos que aguantar lo que es, la situación es esta y nosotros la vamos a cumplir. Yo quería hablar hoy de eso y lo hago”, analizó.

Con información de EFE.

