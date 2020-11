River Plate vs. Banfield EN VIVO | HOY se vuelven a enfrentar (ONLINE GRATIS vía Fox Sports Premium) por la jornada 4 del grupo C de la Copa Liga Profesional del fútbol argentino. Este partido se jugará en el estadio Florencio Sola y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega River vs. Banfield?

Si quieres sintonizar el partido de River Plate vs. Banfield, en esta previa te damos a conocer los horarios para que lo veas desde el inicio del juego:

Países Hora del River Plate vs. Banfield México 6.30 p. m. Perú 7.30 p. m. Colombia 7.30 p. m. Ecuador 7.30 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Florida y Miami) 7.30 p. m. Bolivia 8.30 p. m. Venezuela 8.30 p. m. Argentina 9.30 p. m. Uruguay 9.30 p. m. Paraguay 9.30 p. m. Chile 9.30 p. m.

River Plate intentará cobrarse una revancha ante Banfield este viernes, en uno los duelos más trascendentes de la cuarta fecha de la Copa Liga Profesional del fútbol argentino.

Recordemos que a inicios de este mes, River Plate se vio sorprendido en el debut de la Copa Liga Profesional por Banfield, que le ganó de visita 3-1 con goles de Agustín Fontana, Giuliano Galoppo y Javier Pinola (anotación en contra).

Sin embargo, al igual que Boca Juniors, River Plate también tiene la mirada puesta en la Copa Libertadores con un atractivo reto en Brasil frente a Athletico Paranaense el martes, por lo que el conductor Marcelo Gallardo podría disponer ante Banfield una formación alternativa, similar a la que viene de ganarle a Godoy Cruz (1-0).

En la tabla de posiciones de este grupo, el Taladro es el único invicto y tiene puntaje perfecto (9 puntos), mientras que los millonarios están una casilla abajo con 6 unidades.

CON INFORMACIÓN DE AFP

¿En qué canal ver el partido de River vs. Banfield?

El River Plate vs. Banfield será transmitido por Fox Sports Premium, No obstante, si por motivos de fuerza mayor no puedes conectarte a esa señal de TV, desde tu celular puedes seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

¿Cómo ver Fox Sports Premium EN VIVO?

Antina: 20 (SD) y 200 (HD)

Televisora Color: 62 (HD)

Telecentro: 206 (SD)

DirecTV: 604 (SD) y 1604 (HD)

InTV: 629 (HD)

Cablevisión: 123 (Digital) y 603 (HD)

Telecentro: 111 (Digital) y 1017 (HD)

TeleRed: 58 (Digital) y 128 (HD)

Disney +: 455 (SD) y 1455 (HD)

Supercanal: 131 (Digital) y 130 (HD)

Claro TV: 120 (HD)

Movistar TV: 251 (HD)

Alineaciones probables del River vs. Banfield

Banfield: Mauricio Arboleda: Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Claudio Bravo; Jorge Rodríguez, Giuliano Galoppo, Mauricio Cuero, Martín Payero, Fabián Bordagaray; Agustín Fontana.

River Plate: Enrique Bologna; Milton Casco, Robert Rojas, Javier Pinola o Bruno Zuculini, Fabrizio Angileri; Leonardo Ponzio, Santiago Sosa, Jorge Carrascal, Cristian Ferreira; Lucas Pratto y Lucas Beltrán.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.