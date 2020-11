Lionel Messi cada vez más cerca de llegar al Manchester City

Lionel Messi sacudió el ambiente catalán a su llegada luego de disputar la última fecha doble con la selección argentina. El capitán del Barcelona le aseguró a la prensa que está cansado de ser el centro de atención en cada problema del club. “Recién llego después de un viaje de 15 horas y me encuentro a uno de Hacienda”, agregó la ‘Pulga’.

Las palabras del goleador de la Albiceleste han vuelto a poner en duda su permanencia en la escuadra blaugrana que dirige Ronald Koeman para la temporada 2020-2021. Desde el Manchester City, las recientes palabras de Messi han caído bien, ya que creen que el futbolista está preparando el terreno para salir al término del presente curso.

“En el Manchester City han celebrado la rajada de Lionel Messi. Lo interpretan como que está preparando el camino para la salida”, manifestó el tertuliano Quim Domenech durante su participación en ‘El Chiringuito’, por lo que las alarmas comienzan a encenderse entre los hinchas.

Para no irse a costo cero a final de temporada, el diario The Sun de Inglaterra asegura que la directiva de los citizens evalúa hacer una oferta de entre 55-60 millones de euros por ‘Leo’ en el próximo mercado de fichajes. El medio apunta que la directiva del Barcelona no podría negarse ante la crisis financiera que viven por la pandemia de coronavirus.

“Messi, de 33 años, está fuera de contrato al final de la temporada y los jefes de su club están resignados al hecho de que su legendario delantero puede renunciar de forma gratuita”, explican desde Inglaterra.

Lionel Messi culmina su vínculo contractual con el equipo azulgrana en junio de 2021. Según el reglamento de la FIFA, el argentino tiene la libertad para negociar con cualquier club del mundo a partir de enero, seis meses antes de que finalice su contrato con el Barcelona. En la cúpula dirigencial ya se siente la partida de su máxima figura de todos los tiempos.