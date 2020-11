Juventus vs. Cagliari en Perú: Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Juventus vs. Cagliari en Argentina: Rai Italia Sud America, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Juventus vs. Cagliari en Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Juventus vs. Cagliari en Brasil: Rai Italia Sud America, Esporte Interativo Plus, TNT Brasil, TNT Go