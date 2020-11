Jonathan Dos Santos: “Cuando estás en Universitario es una obligación estar primero”

Universitario y Sporting Cristal se enfrentaron este viernes 20 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima y no tuvo un ganador, ya que empataron 2-2 en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la fase 2 de la Liga 1 Movistar. Una de los protagonistas del partido fue Jonathan Dos Santos, autor del primer gol del partido.

El atacante uruguayo sufrió un desgarro del muslo posterior izquierdo del músculo bíceps femoral a mediados del mes pasado y se ha perdido varias jornadas del fútbol peruano. Sin embargo, se recuperó y ante los malos resultados de los cremas, el técnico Ángel Comizzo lo puso de titular contra los rimenses.

El delantero de 28 años respondió bien pese a no estar al cien por ciento de sus capacidades y le ofreció otra cara al elenco merengue, que acumula cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria. El jugador charrúa abrió el marcador del juego y anotó su gol número 12 en el campeonato nacional.

“Al último me cansé un poco, es normal porque vuelvo a jugar después de 35 días y no he entrenado en las condiciones que yo quería. Llegué con más del 50 por ciento en lo físico, gracias a Dios tengo un físico privilegiado, que no me cuesta tanto volver, pero contento con el equipo, que dejó todo”, comentó Dos Santos.

Y agregó: “Sin duda que es importante retomar la confianza de nuevo. Lástima que no supimos aguantar la diferencia, las dos veces y por eso nos llevamos solo un punto. Cuándo estás en Universitario siempre es obligación estar primero, así que iremos por los dos partidos que nos quedan”. En la próxima fecha, la ‘U’ jugará con Carlos Stein.

