FIFA anunció fecha para entrega de los premios The Best 2020

En un año marcado por la paralización del fútbol durante varios meses a causa de la pandemia de coronavirus, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) confirmó la entrega de los premios The Best en su edición 2020. El organismo mundial anunció que la ceremonia se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre, aunque esta se realizará de forma virtual a causa de la situación sanitaria.

A través de su página web, la institución explicó que la reanudación del fútbol “se ha convertido en una de las pocas fuentes de consuelo y alegría para muchos”, razón por la cual se consideró “importante” celebrar los logros del ‘deporte rey’ en este año.

Las categorías que se premiarán en esta oportunidad serán las mismas que formaron parte de la gala en el 2019, es decir que se tomarán en cuenta las divisiones masculina y femenina del balompié en los premios a mejor jugador, entrenador, guardameta y equipo ideal, además del reconocimiento al fair play, al mejor gol y a la mejor afición.

Lionel Messi y Megan Rapinoe ganaron los premios The Best en la edición 2019. Foto: AFP

El sistema de votación para definir a los ganadores también será el mismo: los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales de todo el mundo, así como más de 200 miembros de la prensa global y los aficionados que deseen emitir su voto en línea serán quienes determinen a los premiados. A diferencia del año pasado, los premios a mejor portero y portera también se decidirán por este sistema.

El periodo de votación empezará el 25 de noviembre y finalizará el 9 de diciembre. Con su decisión de celebrar la entrega de los premios The Best, la FIFA se distancia de la postura tomada por la revista France Football, que decidió no entregar el Balón de Oro este 2020 con motivo de la pandemia de coronavirus.

