Cristiano Ronaldo: hinchas coreanos serán indemnizados por no verlo en amistoso

En julio del 2019, la Juventus disputó un partido amistoso en Corea del Sur ante un equipo conformado por algunos de los mejores jugadores de la liga surcoreana (K-League). Pese a que la promotora del evento anunció la participación de Cristiano Ronaldo en el duelo, al final el portugués se quedó en la banca de suplentes debido a una fatiga muscular, según justificó después el club italiano.

No obstante, 162 espectadores de los 65.000 que presenciaron el duelo en aquella oportunidad no quedaron conformes y decidieron trasladar su incomodidad a la justicia. Producto de ello, un tribunal del país asiático les dio la razón y ordenó una indemnización por parte de la empresa The Fasta, promotora del juego amistoso.

De acuerdo con la agencia coreana Yonhap, cada uno de los demandantes recibirá la mitad de lo que pagó por su entrada para ver el partido —los boletos estuvieron a la venta con un precio de entre 30.000 y 400.000 wones (22 a 300 euros, aproximadamente)— más un monto extra de 50.000 wones (37 euros).

Cristiano Ronaldo podría ser vendido por Juventus al final de la temporada. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo podría salir de la Juventus

De acuerdo con medios europeos, como el diario Sport y el programa El Chiringuito, Juventus estaría planificando una posible venta de su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, a fin de aliviar en algo la carga económica que supone mantener al portugués en su plantilla.

‘CR7′ es el futbolista mejor pagado de la liga italiana con un salario anual de 31 millones de euros, casi cuatro veces más de lo que cobra Paulo Dybala, el segundo jugador con el sueldo más alto en la ‘Juve’. Además, el club turinés pretendería recuperar algo de los 100 millones de euros que costó el fichaje del delantero luso en el 2018.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.