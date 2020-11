Valentina y Antonina Shevchenko compartirán cartelera en el UFC 255

Valentina Shevchenko y su hermana Antonina compartirán cartelera por primera vez en el UFC 255. La campeona de peso mosca defenderá su título ante Jennifer Maia este sábado 21 de noviembre en el UFC Apex, de Las Vegas, Nevada, mientras que su familiar se medirá ante Ariane Lipski.

La ‘Bala’ realizará la defensa de su cinturón de 61 kilogramos por cuarta vez. “Me siento en una forma excelente, no puedo esperar más por la pelea. No me importa quién esté al frente, estoy preparada y espero que Maia también esté preparada”, comentó Valentina. “Yo no quiero ver a alguien que no esté preparada”, sostuvo a UFC en Español.

Tras ser consultada sobre la participación de Antonina en la misma cartelera, la rubia destacó que esto es algo histórico en este deporte. “Para mí es algo importante, ser las primeras hermanas que están peleando en la historia de la UFC es algo muy especial. Vamos a demostrar que una familia puede pelear en el mismo evento”, destacó.

Por otro lado, Antonina Shevchenko enfrentará a Ariane Lipski por la categoría de peso gallo en la cartelera preliminar del evento. “Vimos su manera de pelear, presiona; intercambia golpes y es agresiva. Hay que estar preparada para todo”, comentó la ‘Pantera’.

UFC 255

Este sábado 21 de noviembre se llevará a cabo el UFC 255 en Las Vegas desde las 6.30 p. m. (hora peruana). A continuación te dejamos la cartelera completa.

Deiveson Figueiredo vs. Alex Pérez (título de peso mosca)

Valentina Shevchenko vs. Jennifer Maia (título de peso mosca)

Mike Perry vs Tim Means (peso wélter)

Katlyn Chookagian vs. Cynthia Calvillo (peso mosca)

Mauricio Shogún Rúa vs. Paul Craig (peso semicompleto)

Brandon Moreno vs. Brandon Royal (peso mosca)

Joaquín Buckley vs. Jordan Wright (peso semicompleto)

Antonina Shevchenko vs. Ariane Lipski (peso mosca)

Nicolás Dalby vs. Daniel Rodríguez (wélter)

Alan Jouban vs Jared Gooden (wélter)

Kyle Daukaus vs. Dustin Stoltzfus (peso mediano)

Louis Cosce vs. Sasha Palatnikov (peso mediano)

