La selección peruana de Ricardo Gareca cerró el año de la peor manera tras su derrota 2-0 contra Argentina y se quedó sin sumar puntos en la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Luego del empate en Asunción de pasado octubre, Perú ha encarrilado tres partidos perdidos, algo que no había sucedido antes en la era del ‘Tigre’.

Si bien los puntos de la Bicolor en la tabla de posiciones después de cuatro jornadas disputadas son preocupantes, el funcionamiento colectivo, los bajones individuales y la falta de liderazgo son los aspectos que dan para un mayor análisis. Desde que se juega el formato de todos contra todos, Perú ha protagonizado el peor arranque en unas eliminatorias.

¿Por qué la selección peruana no encuentra su mejor versión? ¿Qué balance dejan las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias Qatar 2022? En La República Deportes se analizaron los factores por los que los pupilos de Ricardo Gareca están lejos de parecerse a la escuadra que logró el subcampeonato en la Copa América 2019.

Una defensa que no da garantías

Pese a que en los partidos contra Chile y Argentina faltó la experiencia y solvencia de Carlos Zambrano en la línea defensiva, las dos primeras jornadas contra Paraguay y Brasil también se sufrió y a la Bicolor le terminaron encajando seis goles.

Aún con el ‘Kaiser’ en cancha, la defensa bicolor tiene más de un problema, esto se debe a que Luis Advíncula y Miguel Trauco no son más los laterales confiables a la hora de defender; todavía suman en ataque para abrir los espacios, pero han perdido contundencia y sentido de urgencia para marcar.

Carlos Zambrano salió expulsado en el partido contra Brasil por un codazo a Richarlison. Foto: EFE

Por otro lado, Luis Abram, con mucha continuidad en la liga argentina, no termina por suplir la ausencia de un Alberto Rodríguez más cerca al retiro y con innumerables lesiones. Si en las eliminatorias pasadas el ‘Mudo’ y Ramos eran sinónimo de garantía, hoy Perú ya no la tiene.

Para Ricardo Gareca es vital que Trauco y Advíncula recuperen el nivel que los llevó a ser titulares indiscutibles, que Zambrano controle sus impulsos para evitar otra expulsión y que Abram ofrezca la seguridad y tranquilidad que sí tenía Rodríguez.

Mediocampo sin variantes

Yoshimar Yotún y Renato Tapia son los indiscutibles en la primera línea de volantes, delante de ellos vienen Flores, Cueva y Carrillo. Pedro Aquino es otra de las piezas importantes que siempre alterna, el problema es que las demás selecciones ya conocen el estilo de juego peruano y basta con anular a Yotún para generar más de un problema.

Si el mediocampista de Cruz Azul no tiene un buen día, ya quedó claro que la circulación de balón se ve mermada. Gareca y el comando técnico tienen que pensar rápido en un plan B y encontrar variantes para cuando las situaciones del juego sean desfavorables. Tapia, el único peruano en las grandes ligas de Europa, tiene que tomar mayor protagonismo y marcar la diferencia con su liderazgo.

Perú no solo tiene una dependencia de una buena actuación de Yotún, sino que necesita que Cueva esté al 100% de su forma física. ‘Aladino’ sabe que es el único jugador que tiene las características y condiciones para hacer fluir el estilo que el estratega argentino recuperó con el tiempo, esa particularidad que Jefferson Farfán llama ‘chocolate’.

El juego por bandas siempre estuvo explotado por las virtudes de André y Edison, pero uno de ellos tampoco es el mismo de la eliminatoria pasada. ‘Orejas’, aunque siempre intermitente, solía aparecer con goles claves, pero ahora anda dubitativo y desaparecido en el terreno de juego, quizás más preocupado por tapar la salida de los laterales y apoyar a Trauco en la marca.

Yotún y Cueva son dos jugadores fundamentales en el esquema de Ricardo Gareca. Foto: AFP

Carrillo, por su parte, es el mejor futbolista de la actualidad. Siempre jugó más de seis o siete puntos en las primeras cuatro fechas. Se le pidió que le agregué el gol a su repertorio y ya le está agarrando el gusto, es más desequilibrante y se anima a rematar con más frecuencia al arco. Sin embargo, la ‘Culebra’, al igual que Yotún, ya fueron descifrados. En el partido con Argentina, Scaloni así lo entendió y no permitió que el peruano reciba cómodo el esférico, siempre con dos o tres argentinos para apretar.

En el banco de suplentes, Gareca todavía no encuentra soluciones o jugadores que puedan ofrecer aspectos distintos que los titulares. Se deben ver a otros futbolistas con urgencia y ampliar el universo de variantes.

Ausencia de los líderes en ataque

El gran ausente termina siendo Paolo Guerrero, no solo por lo que ofrece como delantero, sino como el líder de este grupo que extraña a ese jugador emblema con experiencia, determinación e inteligencia para saber cuando arengar a los compañeros.

Tras el debut de Gianluca Lapadula, el hincha peruano siente que no se le extrañó tanto al ‘Depredador’ por las similitudes de estilo, pero el papel del jugador del Inter de Porto Alegre es más importante del que se cree. En este arranque eliminatorio, el plantel sintió que faltaba su capitán en la cancha para transmitir esa hambre de gloria que hizo que Perú remonte una ventaja de puntos casi imposible hace algunos años.

Guerrero es el goleador histórico de la selección y Farfán el máximo artillero de Perú en Eliminatorias. Foto: AFP

Pero no solo Paolo. Jefferson Farfán, quien actualmente se encuentra sin equipo, no puede ser convocado por acarrear una lesión. La selección peruana tiene que entender que, a pesar de haber estado en un Mundial después de 36 años y haber sido semifinalista en la última Copa América, continúa siendo un equipo de escasos recursos y no puede darse las licencias de tener a los jugadores en bajo rendimiento.